Bénin: Ananas «pain de sucre» contaminés, le directeur de la sécurité sanitaire en garde-à-vue

Des ananas « pain de sucre » venus du Bénin ont été rappelés des rayons par plusieurs supermarchés en France, Carrefour, Leclerc et Cora, le 20 juin dernier. La raison : « une contamination chimique ou une concentration élevée de résidus de pesticides ». L'affaire est prise au sérieux. Depuis vendredi dernier, le directeur de l'agence de la sécurité sanitaire des aliments est en garde à vue. Le motif, c'est de comprendre ce qui s'est passé et sanctionner, et surtout ne pas compromettre le succès international de cette variété très originale et très demandée.

Le directeur général et l'un de ses collaborateurs entament, ce mercredi 3 juillet, leur cinquième jour de garde à vue. Quelques jours avant, le responsable a été relevé de ses fonctions pour « faute lourde ». Dans ses fonctions, son agence avait la charge des autorisations de commercialisation des produits agro-alimentaires et agricoles.

Rappel massif

Le rappel massif de la cargaison signifie qu'il y a eu un souci au niveau des contrôles au départ du Bénin. Qui a failli dans la chaîne ? C'est ce que recherche la police judiciaire. Selon nos informations, la cargaison d'ananas incriminée est estimée à un peu plus de trois tonnes. Vers l'Union européenne, le Bénin en exporte plus de 1 000 tonnes.

Campagne de sensibilisation

Une campagne de sensibilisation et de « recyclage » des exportateurs et agents d'inspection autour des exigences et des normes du marché international se prépare. Le « pain de sucre », une variété rare et très appréciée d'ananas, est vendue aux États-Unis, et en Europe. Il est arrivé sur le marché chinois en novembre 2023.