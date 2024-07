Algérie: Le groupe 'Giplait' inaugure mercredi un centre de distribution de lait et dérivés à Adrar

ALGER — Le groupe "Giplait" procèdera, mercredi, à l'inauguration d'un centre de distribution et de vente en gros et en détail de lait et dérivés dans la wilaya d'Adrar, indique mardi un communiqué du groupe.

Cette initiative "intervient en consécration des aspirations et objectifs commerciaux du groupe, consistant à généraliser la disponibilité de ses produits pour être accessibles à la population des différentes wilayas du pays", précise le communiqué.

Le projet qui s'étend sur une superficie de près de 5.057 m2, comprend une infrastructure de réfrigération pour la conservation et le stockage des produits de consommation, conformément aux normes et aux standards en vigueur, dans l'objectif de fournir du lait, produit de large consommation, ainsi que tous les produits laitiers et dérivés commercialisés au niveau de ses unités dans la majorité des régions du Grand Sud, selon la même source.