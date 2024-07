Angola: Le pays ouvre quatre nouvelles ambassades et en transfère une

Luanda — L'Angola ouvrira des ambassades en Norvège, en Indonésie, au Timor-Leste et en Australie et transférera celle de Singapour aux Philippines, a annoncé lundi, à Luanda, le ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Le gouvernant, qui intervenait au Xe Conseil Consultatif Elargi du Ministère des Relations Extérieures (Mirex), qui se déroule du 1er au 2 juillet, a expliqué que le processus d'installation et d'accréditation des ambassadeurs pour les quatre nouvelles missions est déjà en phase finale.

Il a précisé que le processus de transfert des ambassadeurs vers d'autres pays fait partie de la stratégie de l'Exécutif visant à maintenir l'équilibre dans la rationalisation et le redimensionnement du réseau diplomatique et consulaire de l'Angola, en mettant l'accent sur l'évolution de l'économie internationale et les facteurs géopolitiques.

Lors de la réunion, sous le thème "MIREX et valorisation du capital humain dans les aspects diplomatiques et administratifs", le gouvernant a souligné que l'Angola se concentre sur l'attraction des investissements directs étrangers, la stimulation des exportations nationales, l'attraction des touristes et l'internationalisation progressive des entreprises angolaises.

Le chef de la diplomatie angolaise a souligné que le MIREX, en collaboration avec d'autres institutions, promeut des forums d'affaires, des foires, des expositions et d'autres événements lors des visites du Président de la République à l'étranger et de dignitaires étrangers en Angola, pour faire connaître le nom du pays auprès de divers investisseurs.

L'Exécutif, a-t-il ajouté, accorde une importance particulière au marché africain, souvent négligé, mais qui suscite un grand intérêt de la part d'autres partenaires extérieurs au continent.

Il a fait savoir que le café angolais, ces dernières années, a retrouvé sa place sur différents marchés internationaux, suivi par d'autres produits comme le miel et le cacao.

Il a souligné qu'il y a une augmentation progressive des investissements dans l'économie, avec un accent accru sur le corridor de Lobito, le secteur du diamant et la promotion du tourisme local, notamment l'inauguration du parc national d'Iona, dans la province de Namibe.

Au niveau bilatéral, en plus des partenariats stratégiques existants, il a déclaré que l'Angola s'est rapproché des États de la péninsule arabique, en mettant l'accent sur les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar.