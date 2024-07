Angola: Le Gouvernement aide au retour d'un enfant abandonné au Brésil

Luanda — Un enfant angolais abandonné au Brésil est rentré au pays, grâce à l'intervention et au soutien du Gouvernement angolais, a déclaré mardi, à Luanda, le directeur de l'Institut National de l'Enfance (INAC), Paulo Kalesi.

L'enfant a été emmenée au Brésil à l'âge de cinq ans par son père qui, après avoir falsifié les documents, l'a abandonnée dans les rues de ce pays. À l'époque, le garçon, actuellement âgé de 12 ans, était emmené dans un centre pour enfants en situation de vulnérabilité sociale.

Se confiant à l'Angop, Paulo Kalesi a révélé que le cas avait été notifié au Ministère de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme (MASFAMU) et à l'Institut National de l'Enfance (INAC), par la mère du mineur, qui a demandé l'intervention de l'État pour sa "récupération".

Il a souligné que compte tenu de la situation, un travail a été réalisé avec le Consulat d'Angola à São Paulo et avec les instances judiciaires du Brésil, afin de localiser et restituer l'enfant. "L'enfant, accompagné d'un avocat brésilien, est arrivé lundi en Angola vers six heures du matin et, en présence du consul angolais à São Paulo et des responsables de l'INAC, l'enfant a été remis", a-t-il expliqué. Sans donner de noms, il a indiqué que l'enfant avait été envoyé dans la municipalité de Seles, province de Cuanza-Sul, où résident sa mère et sa famille.