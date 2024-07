Afrique Australe: Carolina Cerqueira appelle à la création d'un marché énergétique commun dans la SADC

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a déclaré mardi, à Luanda, que le moment était venu de créer, en temps opportun et à faible coût, un marché commun de l'énergie plus compétitif, capable de stimuler l'industrialisation de la région de la SADC.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 55ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, elle a souligné que l'implication des parlementaires dans la promotion du cadre juridique et réglementaire pour encourager l'utilisation des énergies renouvelables est essentielle pour atteindre les objectifs fixés dans ce domaine.

"À l'heure de la transition énergétique et de la défense de la planète et de l'état de sous-développement et d'inefficacité du marché des énergies renouvelables dans notre région, nous, en tant que parlementaires, devons prendre conscience des opportunités d'intervenir en priorité dans ce domaine", a-t-elle indiqué.

Selon elle, pour que les objectifs soient atteints, les parlementaires ne peuvent être limités dans la définition du cadre législatif et réglementaire.

"Nous devons suivre et surveiller, avec une attention particulière, la mise en oeuvre d'autres actions politiques liées à la promotion des investissements, à l'allocation des ressources financières, à l'éducation, à la diffusion et aux débats publics et à la coopération entre les Etats et leurs services", a-t-elle expliqué.

Dans un autre aspect, elle a évoqué la nécessité que l'action parlementaire devienne l'une des principales références de stabilité et de développement durable dans la région de l'Afrique australe.

Selon la présidence du Parlement angolais, plus que d'indiquer les voies, nous devons avancer ensemble pour que les efforts accrus aboutissent effectivement à une augmentation du bien-être des populations de la région.

Elle s'est dite convaincue que, pour atteindre les principaux objectifs de la SADC, il était nécessaire de promouvoir le paradigme d'une paix et d'un développement durables, basés sur une coopération active entre tous les pays membres.

Elle a reconnu, d'autre part, que le contexte régional reste confronté à des défis dans le domaine de la stabilité politique, économique et sociale.

Carolina Cerqueira a souligné la fragile harmonie sociale, politique et militaire, la corruption, la fragilité des structures politiques et l'implication limitée des sociétés civiles, la discrimination de genre, les asymétries entre les villes, l'affaiblissement des infrastructures et le manque de cadres spécialisés.

Concernant le plan stratégique du Forum Parlementaire de la SADC pour la période 2024-2028, lancé lundi, dans la capitale angolaise, elle a expliqué qu'il constitue une nouvelle voie "pour que nous soyons capables de surmonter les principaux obstacles auxquels nous sommes confrontés depuis les cinq dernières années. »

« Le plan stratégique 2024-2028 nous permet d'envisager plus précisément les actions futures, qui représentent non seulement le renouvellement de nos aspirations individuelles et collectives, mais aussi les objectifs que nous souhaitons atteindre, notamment le renforcement du rôle fondamental des parlements et de leur engagement en faveur de la promotion et de la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique et économique régionale", a-t-elle ajouté.

La présidente du Parlement angolais a indiqué que, à travers ce plan, « nous devons sceller notre engagement ferme dans l'institutionnalisation de parlements forts et résilients, capables de promouvoir le dialogue et la compréhension dans les situations de crise et de menaces contre la démocratie et l'État démocratique et de droit, dans l'actuel contexte géopolitique, régional et mondial".

Créé en septembre 1997, le Forum parlementaire de la SADC, basé à Windhoek, en Namibie, fournit une plate-forme de dialogue entre les parlements des 15 États membres de la SADC sur des questions d'intérêt et de préoccupation régionales.

Il compte sur l'adhésion de plus de 3 500 parlementaires d'Angola, du Botswana, de la République démocratique du Congo (RDC), d'Eswatini, du Lesotho, de Madagascar, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, des Seychelles, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe.