Afrique Australe: La Zambie rejoint l'accord pour transformer le FP-SADC en un parlement régional

Luanda — La Zambie est devenue le 11ème État membre de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) à signer l'accord qui modifie le traité de l'organisation pour la transformation du Forum Parlementaire en Parlement Régional.

L'Accord, paraphé mardi au Palais de l'Assemblée Nationale, à Luanda, par la Présidente du Parlement de Zambie, Nelly Muti, nécessite un minimum de 12 signatures pour entrer en vigueur. L'Accord modifiant le Traité de la SADC a été adopté par le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 17 août 2022.

La composition, les pouvoirs, les fonctions, les procédures et autres questions régissant le Parlement de la SADC seront établis dans un protocole qui sera négocié par les États membres, après l'entrée en vigueur de l'Accord modifiant le Traité.

Le président du Forum parlementaire de la SADC, Roger Macienne, a souligné qu'avec l'adhésion de la Zambie, ils sont désormais plus près de transformer le FP-SADC en un parlement régional. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 55ème Assemblée plénière du PF-SADC, il a indiqué que ce pas représente une étape importante vers une véritable intégration régionale.

"Nous sommes maintenant au stade où 11 États ont signé l'Accord, modifiant ainsi le traité portant création du Parlement de la SADC", a-t-il noté. Roger Macienne a dit qu'il était nécessaire de travailler dur pour que les 16 États membres de la SADC ratifient le protocole respectif.

Il a souligné que la tenue de la 55ème Assemblée plénière représente un engagement renouvelé envers la mission du Forum parlementaire de la SADC d'agir en tant que représentant et pont entre les gouvernements et les peuples au niveau régional.

Il a félicité l'Assemblée nationale d'Angola pour avoir accueilli la 55ème Assemblée plénière du FP-SADC et pour les excellentes conditions offertes aux délégués. "C'est le témoignage du Gouvernement angolais envers cette institution régionale et nous sommes très fiers d'avoir un partenaire aussi précieux", a-t-il affirmé. L'année 2024 est marquée par des élections dans 64 pays à travers le monde, dont 17 États africains.

Dans la région de la SADC, sept pays organisent des élections. Aux Comores, des élections ont eu lieu en janvier et, récemment, l'Afrique du Sud et Madagascar ont organisé des élections générales et parlementaires. Viennent ensuite le Botswana, la Namibie et le Mozambique.

Selon le président du FP-SADC, les élections offrent une opportunité de renouveau démocratique et électoral et d'amélioration de la représentation. Créé en septembre 1997, le Forum parlementaire de la SADC, basé à Windhoek, en Namibie, fournit une plate-forme de dialogue entre les parlements des 15 États membres sur des questions d'intérêt et de préoccupation régionales.

Il compte sur le soutien de plus de 3 500 parlementaires d'Angola, du Botswana, de la République démocratique du Congo (RDC), d'Eswatini, du Lesotho, de Madagascar, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, de Namibie, de l'Afrique du Sud, des Seychelles, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe.