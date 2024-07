Angola: Le Chef de l'Etat s'informe sur les projets de distribution d'eau de Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a été informé mardi, à Luanda, du niveau d'exécution des travaux visant à augmenter la capacité et le fonctionnement des systèmes et projets d'approvisionnement en eau de la capitale du pays.

Au cours de la visite du Chef de l'État au projet Quilonga Grande, situé dans le district de Bom Jesus, municipalité d'Icolo et Bengo (Luanda), les responsables de la Société publique des eaux de Luanda (EPAL) ont fait une présentation technique sur les systèmes et projets d'approvisionnement en eau.

Les projets en cours pour l'approvisionnement en ce précieux liquide dans la province de Luanda bénéficieront à environ dix millions d'habitants d'ici 2027.

En compagnie des ministres d'État, des chefs de départements ministériels et d'autres fonctionnaires de l'Administration centrale de l'État, le Président João Lourenço a visité les travaux de la station de pompage du système d'approvisionnement en eau de Quilonga Grande.

L'usine d'adduction d'eau de Quilonga sera la plus grande de Luanda, avec une capacité de collecte et de traitement d'eau de 500 mille mètres cubes, et le projet est mis en oeuvre par le consortium chinois Sinohydro-Jonce.

La ville de Luanda, qui compte neuf municipalités et une population estimée à 9,9 millions d'habitants, est alimentée en eau par six systèmes principaux, en mettant l'accent sur ceux qui apportent le plus de contribution, à savoir Candelabro, Kifangondo, Luanda Sudeste, Kilamba, Kuilumbo et Bom Jesus.