Algérie: L'hébergement chez l'habitant - Formule préférée des familles optant pour des vacances d'été sur le littoral de Skikda

SKIKDA — L'hébergement chez l'habitant, qui consiste à louer un appartement auprès des particuliers résidant sur la côte méditerranéenne pour un séjour de vacances d'été, est la formule préférée de la plupart des familles se rendant sur les plages de la wilaya de Skikda.

La formule s'est considérablement développée ces dernières années, elle intervient pour apaiser la pression sur les établissements hôteliers disponibles dans la wilaya de Skikda et compte tenu des prix raisonnables homologués pour la location des logements selon cette formule.

Le directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Skikda, Zoubir Boukaâbache, confirme que la formule de l'hébergement chez l'habitant est devenue l'option privilégiée des familles algériennes désireuses de profiter de quelques jours de repos, de farniente et de loisirs sur les plages de la wilaya de Skikda.

Le prix abordable (même si cela reste relatif) de la location auprès d'un résident, ajouté au fait que la plupart des logements proposés dans ce cadre se situent en bord de mer (ou à proximité immédiate de celle-ci) expliquent cette tendance, selon le même responsable.

M. Boukaâbache, affirmant que la plupart des familles qui choisissent la wilaya de Skikda pour se rafraîchir, décompresser et se détendre sont originaires des wilayas de l'est et du sud-est du pays, souligne que la formule de l'hébergement chez l'habitant "contribue à la promotion du tourisme local en attirant un grand nombre de touristes et de visiteurs qui se voient offrir, en plus des plaisirs de la mer, l'opportunité de découvrir les paysages, les monuments historiques et l'artisanat traditionnel qui font la réputation de l'antique Rusidaca.

Toutefois, selon le même responsable, la direction du tourisme et de l'artisanat ne compte, à l'heure actuelle, que sept (7) loueurs dûment impliqués et réglementairement déclarés et autorisés pour cette formule, répartis dans les communes de Skikda, de Collo et de La Marsa. Un chiffre que M. Boukaâbache reconnaît "très faible" lorsqu'on sait qu'environ 15.000 appartements sont loués à des vacanciers durant la saison estivale dans la wilaya de Skikda.

Pourtant, fait remarquer le même responsable, le fait de déclarer cette activité saisonnière confère de nombreux avantages aussi bien au bailleur qu'au locataire dont, entre autres, une assurance que le logement loué dispose d'un mobilier adapté et répond aux conditions de sécurité, de salubrité et d'hygiène.

C'est pourquoi, M. Boukaâbache appelle les citoyens proposant leur logement à la location dans le cadre de l'hébergement chez l'habitant à se rapprocher de la direction pour "profiter des facilités et des avantages prévus au titre de cette formule codifiée par une circulaire ministérielle conjointe (n 01/2012 du 16 juin 2012) entre le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et celui du Tourisme et de l'Artisanat".

Le même responsable a également ajouté que cette formule ne se limite pas à la seule saison estivale et aux régions côtières, mais peut aussi être pratiquée en toutes saisons dans les zones rurales (vacances à la campagne) et dans les régions montagneuses.

Selon le directeur du secteur touristique, cette formule vise aussi à soulager la pression sur les 30 établissements hôteliers opérationnels dans la wilaya de Skikda qui ne peuvent répondre, à eux-seuls, à la forte demande, en particulier en été.

Abdeslam Saâd-Karmeche (60 ans) est l'un des pionniers de la formule de l'hébergement chez l'habitat, et un modèle de réussite de cette expérience dans la wilaya de Skikda.

Exerçant cette activité depuis de longues années tout près de la plage de Stora, face au port de plaisance, M. Saâd-Karmeche fait l'objet de nombreuses sollicitations de la part de personnes désireuses de passer quelques jours de vacances en bord de mer.

D'autant que l'immeuble dont il est propriétaire se trouve à quelques petites encablures de la plage et dispose de toutes les commodités. Il confie, dans une déclaration à l'APS, qu'il exerce cette activité de location depuis de nombreuses années. "J'avais remarqué que le surpeuplement des hôtels et des quelques autres lieux d'hébergement familiaux contraignait souvent des familles de se contenter, faute de mieux, d'une journée à la mer, avec leurs enfants, pour rentrer chez eux le

soir venu", affirme-t-il. Et c'est en 2017 qu'il décida de louer, durant l'été, 5 appartements de son immeuble de 4 étages à des familles, s'engageant officiellement dans cette formule et déclarant cette activité auprès de la direction du tourisme.

Il assure que les logements qu'il loue entre 5.000 et 7.000 dinars/nuit, climatisés, dotés de chambres spacieuses, d'une cuisine équipée, d'un séjour et d'un hall, répondent à toutes les exigences en matière de confort et de sécurité. M. Saâd-Karmeche fait aussi savoir qu'un appartement de son immeuble, situé au 4ème étage, est mis à la disposition des familles tout au long de l'année étant donné que, selon lui, certaines familles souhaitent passer des journées de vacances au printemps et même en hiver.

M. Karmeche affirme également travailler en coordination avec des propriétaires de petites embarcations de plaisance et des restaurateurs qu'il recommande à ses clients qui peuvent bénéficier de prix accommodants.

Le même locateur conclut en indiquant avoir sollicité auprès des autorités "une reconsidération du nombre des appartements qu'il peut louer", actuellement limité à 5, ce qui lui permettrait de renforcer son offre et d'apporter davantage de solutions aux familles à la recherche d'une location de vacances à Skikda.