Algérie: Figures de la résistance algérienne - Les enfants moudjahidine comme modèle

ALGER — Le thème "Figures de la résistance algérienne : Les enfants moudjahidine comme modèle" a été au centre d'une rencontre nationale organisée, mardi à Alger, à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Présidant l'ouverture des travaux de cette rencontre à Dar El Imam, en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga et de la déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a mis en exergue "les grands sacrifices consentis par les enfants de l'Algérie, à l'instar des autres catégories de la société durant la Guerre de libération, pour recouvrer la liberté et la souveraineté nationale".

"Cette frange innocente de la société a choisi de sacrifier son enfance pour participer à la Guerre de libération, aux côtés des héros de la nation, les moudjahidine et les martyrs, afin d'entrevoir un avenir meilleur", a-t-il déclaré.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des enseignants, des chercheurs, des historiens, des imams et des enseignants d'écoles coraniques, permettra de mener des recherches sur les moyens de collecter les informations et les connaissances historiques sur les héros de l'Algérie, notamment les enfants, afin de préserver l'histoire riche de la nation et la mémoire nationale au profit des jeunes et des générations montantes", a-t-il ajouté.

De son côté, M. Rebiga s'est félicité de la tenue de cette rencontre ayant évoqué "les grands sacrifices consentis par les enfants de l'Algérie en vue de libérer le pays de l'occupation", soulignant que l'Algérie jouissait d'"une histoire riche et honorable".

Dans le même contexte, le ministre a considéré "qu'il appartient à tout un chacun de contribuer à la transmission du message de nos aïeux et des valeurs nobles dont s'enorgueillit le pays, tout en faisant de l'histoire de la nation un référent national, à travers notamment la préservation de la mémoire nationale".

De son côté, la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, a mis en avant "le rôle que peuvent jouer les enfants dans la construction de leur avenir".

Dans ce cadre, elle a salué "les positions des enfants durant la guerre de libération, notamment leur participation à la lutte armée, aux côtés des moudjahidine, en transmettant les messages, en traquant les déplacements des forces d'occupation française et en portant même des armes", citant à titre d'exemple, l'enfant-martyr, le petit Omar, qui a quitté les bancs de l'école pour rejoindre la révolution et tomber au champs d'honneur.