Algérie: Agriculture/Sud - Vers la mise en valeur de 500.000 hectares en 2024

BLIDA — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a annoncé, mardi à Blida, le lancement, au cours de cette année, de la mise en valeur de 500.000 hectares de terres dans les wilayas du sud, en vue de promouvoir les capacités nationales en matière de production de céréales.

S'exprimant à la presse en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Blida, le ministre a précisé "qu'à partir de cette année, nous entamerons la mise en valeur de 500.000 hectares de terres situées dans les wilayas du sud, afin de renforcer les capacités nationales de production de céréales, dans l'objectif de réaliser la sécurité alimentaire".

Par ailleurs et dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national, visant à réaliser la sécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture a supervisé, la relance du projet de réalisation d'un nouveau silo pilote, d'une capacité d'un (1) million, pour le stockage de céréales au niveau de la commune d'El-Affroune (Ouest), lequel s'inscrit dans le cadre du programme de réalisation de trente (30) nouveaux silos à l'échelle nationale.

Et d'ajouter, "une partie de la production réalisée dans les régions sahariennes, notamment Ouargla, Ghardaïa, Touggourt, et El Meniaa, sera stockée dans ces nouveaux silos", soulignant que "la production céréalière de cette saison permettra de couvrir 80% de la demande nationale sur le blé dur".

"L'entrée en service de cette nouvelle installation de stockage, en plus de 16 projets similaires en cours de réalisation et de 350 centres de stockage de proximité répartis à travers les différentes wilayas du pays, augmentera les capacités de stockage des céréales à près de 50 millions de quintaux".

Lors d'une visite effectuée dans une entreprise privée spécialisée dans la production d'arbustes fruitiers et forestiers via des techniques de culture in vitro de tissus dans la commune de Beni Tamou, M. Cherfa a mis en avant les résultats obtenus par l'équipe du département de recherche concernant la production de tubercules de pommes de terre, estimant que "la réalisation de la sécurité alimentaire dépend de la sécurité des semences".

En outre, le ministre de l'Agriculture a inauguré une nouvelle unité spécialisée dans la production de poulets de chair dans la commune de Benkhelil, qui figure parmi les 160 entreprises dans la wilaya ayant bénéficié d'une régularisation de situation après avoir été en suspens du fait du non-respect de la distance de sécurité pour les installations énergétiques, permettant ainsi de créer 14.000 emplois directs et indirects.

Au terme de sa visite dans cette wilaya, M. Cherfa a inauguré le nouveau siège du Fonds régional de coopération agricole situé au centre-ville, le quatrième du genre dans la wilaya et le 71e à l'échelle nationale, affirmant que "la vaste superficie de la wilaya et son tissu économique et agroindustriel important exigeaient d'y élargir le réseau des bureaux pour répondre aux besoins et demandes des clients".