Maroc: Tiznit - Commémoration du 55è anniversaire de la récupération de Sidi Ifni

Tiznit — Une rencontre de communication a été organisée, lundi à Tiznit, en commémoration du 55ème anniversaire de la récupération de Sidi Ifni.

S'exprimant à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustafa El Ktiri a indiqué que la récupération de Sidi Ifni constitue une fierté pour l'ensemble des Marocains, de par sa symbolique et sa valeur historique, et permet de rappeler les épopées du combat national pour l'indépendance et l'unité nationale, en s'inspirant des valeurs de résistance, de mobilisation globale et d'attachement solide du peuple marocain à la patrie, du Sahara au nord du Royaume.

La commémoration de cet anniversaire permet d'évoquer les étapes d'une épopée mémorable et les sacrifices consentis par le peuple marocain pour la liberté et l'indépendance, a-t-il affirmé, notant qu'il s'agit de l'un des événements majeurs de la lutte héroïque pour l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

Et d'ajouter que la récupération de la ville ne représentait pour le Royaume que le point de départ d'un long chemin de lutte pour le parachèvement de son intégrité territoriale et qui a été couronné, le 6 novembre 1975, par la glorieuse Marche verte, initiée avec génie par feu SM Hassan II pour la libération du Sahara marocain.

Lors de cette rencontre de communication, cinq anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération de la région ont été honorés en reconnaissance des grands sacrifices qu'ils ont consentis pour la libération de leur pays du colonialisme. Des aides financières ont été, également, distribuées à des anciens résistants et à leurs veuves, d'un coût total de 90.000 dirhams. M. El Ktiri a ensuite visité l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Tiznit.