Afrique de l'Est: Desire Leo devient le nouveau Directeur Général

Après 16 ans à la Mauritius Commercial Bank (MCB) Seychelles, Bernard Jackson retourne à Maurice et c'est Desire Leo qui en est le nouveau directeur général depuis lundi.

Pour conclure son terme aux Seychelles, une délégation de la MCB Seychelles a rendu visite au président de la République, Wavel Ramkalawan, à la State House, la semaine dernière. L'équipe était composée du Chief Executive Officer du groupe MCB Jean Michel Ng Tseung, du directeur général désigné Desire Leo, du directeur général sortant Bernard Jackson, du responsable de Business Banking Dominic Provençal et de la responsable marketing Elaine Derjacques.

Au terme de cette rencontre, Jean Michel Ng Tseung a expliqué que l'échange portait principalement sur le départ de Bernard Jackson et l'arrivée de son remplaçant, également originaire de Maurice. «Nous avons aussi discuté du rôle de la MCB Seychelles dans le succès de l'économie des Seychelles et de la manière dont la banque peut s'améliorer à différents niveaux. C'était une discussion très importante qui nous permettra d'intégrer ces éléments dans notre fonctionnement au service de nos clients et de nos instances régulatrices», a-t-il souligné.

Il a également mentionné la mise en place de distributeurs automatiques de billets dans certaines régions des Seychelles comme un des points abordés. Le président Ramkalawan s'est dit satisfait de la performance de la MCB Seychelles, louant la qualité de service et l'implication de la banque dans la vie communautaire du pays, que ce soit à travers des activités sportives, environnementales ou éducatives. Selon Jean Michel Ng Tseung, «la MCB Seychelles s'est rapidement intégrée dans la culture seychelloise».

Desire Leo, le nouveau directeur général, a salué le travail de son prédécesseur Bernard Jackson, une figure bien connue et appréciée aux Seychelles. «Durant ses 16 années de service, il a beaucoup accompli. Je m'adapterai progressivement pour continuer ce bon travail, avec une politique axée sur la continuité et la promotion des nouvelles technologies, tout en restant à l'écoute de nos clients. Le service clientèle restera notre objectif principal», a-t-il affirmé.

La dernière rencontre officielle de Bernard Jackson avec le président des Seychelles s'est déroulée ave c beaucoup d'émotion. «J'éprouve un sentiment de fierté, car le président m'a remercié pour mes 16 années passées aux Seychelles. Ce moment m'a rappelé tous les bons souvenirs que j'ai vécus ici. Les Seychelles ont été une véritable histoire d'amour pour moi. J'ai pu nourrir une culture de service et, avec le personnel, nous avons amené la MCB Seychelles là où elle est actuellement. Je suis très satisfait, mais on peut faire encore plus. Mon ambition est que les Seychellois de la MCB Seychelles continuent d'avancer. Je suis également très content que ce soit Désiré Leo qui me remplace, car nous partageons les mêmes ambitions pour la banque.»

Bernard Jackson a quitté les Seychelles lundi, emportant avec lui de nombreux souvenirs et un badge du drapeau seychellois offert par le président Ramkalawan. Il a tout de suite pris sa nouvelle position/promotion au sein du groupe MCB.