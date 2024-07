Madagascar: Peace Corps - 30 ans de présence au pays

L'ambassadrice des États-Unis à Madagascar et pour l'Union des Comores, Claire Pierangelo, et le ministre malgache des Affaires étrangères, Rasata Rafaravitafika, ont célébré le 248e anniversaire de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis.

La cérémonie a honoré le 60e anniversaire de la loi sur les droits civiques ou Civil Rights Act aux États-Unis, un moment clé dans la lutte pour la liberté et la démocratie. Ce fut l'occasion de commémorer non seulement le chemin parcouru par les États-Unis vers la liberté et la démocratie, mais aussi de réfléchir à la lutte universelle continue pour l'égalité et la justice, tant aux États-Unis que dans le reste du monde.

L'ambassadrice Pierangelo a rendu hommage aux personnes courageuses qui ont manifesté, protesté et fait des sacrifices pour les droits civiques. Elle a déclaré : « Leur héritage nous rappelle les progrès que nous avons accomplis et les défis que nous devons encore relever dans notre quête d'égalité et de justice ». Ce mois-ci marque également le 60e anniversaire de la visite officielle du président malgache, Philibert Tsiranana, aux États-Unis, où il a rencontré le président Lyndon Johnson à la Maison Blanche.

En juillet 1964, les deux présidents ont réaffirmé la paix et l'amitié entre les États-Unis et Madagascar et ont réfléchi à l'indépendance de leurs nations ainsi qu'aux responsabilités qui accompagnent la liberté. L'ambassade a présenté une exposition photos relative à cette visite lors de la cérémonie d'aujourd'hui. Les États-Unis sont déterminés à renforcer leurs relations avec Madagascar, en s'appuyant sur près de 160 ans de liens diplomatiques depuis l'ouverture du premier consulat américain à Toamasina en 1867, sur 30 ans de présence du Peace Corps à Madagascar et sur 40 ans de présence de l'USAID à Madagascar.