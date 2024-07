Madagascar: Industrialisation - Les nouveaux inspecteurs en première ligne pour soutenir les opérateurs

Une semaine après avoir prêté serment, les 31 nouveaux inspecteurs d'industrie ont rapidement pris leurs fonctions sur le terrain. Ils ont commencé par soutenir et accompagner une industrie productrice de pâtes alimentaires, du côté du By-pass.

Faire des contrôles et identifier les cas de non-respect de la loi en vigueur. C'est généralement le rôle le plus connu des inspecteurs industriels. Mais la nouvelle promotion d'inspecteurs a affiché une autre facette de leur fonction.

Sous les directives du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy, ces inspecteurs sont déjà à pied d'oeuvre pour soutenir les opérateurs économiques et les aider à mettre en place des industries conformes aux normes. En effet, le ministre a clairement indiqué que le travail des inspecteurs devait se faire principalement sur le terrain et non dans les bureaux.

« C'est sur le terrain qu'il faut travailler le plus. Vous devez éviter de rester cloîtrés dans un bureau », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de la présence active des inspecteurs auprès des entreprises industrielles.Dès le début de cette semaine, les inspecteurs ont visité le site du producteur de pâtes alimentaires Alo Food Factory au By-pass.

Ce site est particulièrement notable pour l'exploitation d'une machine ODOF (One District One Factory), conçue pour stimuler la production locale. La mission des inspecteurs consistait à vérifier la conformité de l'entreprise et de ses activités aux normes en vigueur, condition nécessaire pour que la société obtienne les documents nécessaires à la poursuite de ses opérations.

Recommandations

Lors de cette visite, le directeur général de l'industrialisation (DGI), Njiva Rakotoarivonona a déclaré : « Nous avons donné des recommandations aux responsables de cette société pour améliorer leurs activités industrielles et l'utilisation de la machine ODOF pour la production de pâtes. Cette firme est actuellement dans la phase d'essai technique, et c'est pour cela que nous sommes ici pour constater de visu la situation et voir les détails à améliorer ».

Finoana Rakotomanana, représentant de la société Alo Food Factory, a affirmé que cette visite et les recommandations reçues étaient très utiles. En optimisant ses activités, cette firme pourrait produire jusqu'à 4 tonnes de pâtes alimentaires par jour grâce à la machine ODOF. Les responsables auprès de la société ont souligné l'importance du soutien des inspecteurs pour atteindre cet objectif.

Rôle polyvalent

Le rôle des inspecteurs d'industrie ne se limite pas à la vérification et à l'application des réglementations. Ils doivent également soutenir et accompagner les industriels pour améliorer leurs activités productives. C'est un aspect crucial de leur mission que le ministre Edgard Razafindravahy a précisé lors de la prestation de serment des nouveaux inspecteurs à Anosy.

En outre, les nouveaux inspecteurs d'industrie ne sont pas uniquement basés à Antananarivo. Certains d'entre eux travaillent également dans d'autres régions, notamment dans les directions régionales de l'Industrialisation et du Commerce (DRIC) d'Atsinanana, Bongolava, Itasy et Anosy. Cette répartition permet d'assurer un soutien et un contrôle plus étendus à travers le pays.

Bref, avec cette nouvelle génération d'inspecteurs d'industrie actifs sur le terrain, Madagascar renforce ses efforts pour soutenir et développer son secteur industriel. Grâce à des visites comme celle effectuée chez Alo Food Factory, les inspecteurs jouent un rôle clé non seulement dans la régulation mais aussi dans l'accompagnement des entreprises vers une production plus efficace et conforme aux normes. Le chemin vers une industrialisation accrue et mieux encadrée semble prometteur pour Madagascar.