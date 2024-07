Madagascar: Coupe de Madagascar - L'Inate FC Rouge défiera l'Elgeco Plus

Dernier carré. Les demi-finales de la Coupe de Madagascar se tiendront demain, à By-pass. A l'affiche, Disciples FC affrontera le CFFA, tandis que l'Inate FC Rouge se mesurera à l'Elgeco Plus.

Les amateurs de football malgache sont en émoi alors que les demi-finales tant attendues de la Telma Coupe de Madagascar 2024 se profilent à l'horizon, avec des affrontements promettant une compétition féroce pour une place en finale. L'un des affrontements les plus captivants sera celui entre l'Inate FC Rouge et l'Elgeco Plus.

L'Inate FC Rouge, équipe montante du Vakinankaratra, a fait sensation en atteignant les demi-finales dès sa deuxième participation à la compétition, défiant toutes les attentes. Sous la direction énergique de leur président, Hasina Rakotondramiara, l'équipe a galvanisé ses supporters avec une détermination sans faille. « Nous sommes prêts à relever ce grand défi, même si nous affrontons une équipe de taille. Notre objectif depuis le début de la compétition est de la remporter et de représenter fièrement la Grande Île sur la scène africaine une fois que nous aurons décroché le titre. Nous n'avons aucune crainte ; nous nous sommes croisés au Championnat de Madagascar, mais cette fois-ci, c'est la Coupe de Madagascar, une compétition différente. Nous espérons que la rencontre se déroulera comme il se doit », a déclaré Hasina Rakotondramiara, président de l'Inate FC Rouge, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à l'Espace By Nah à Ambohimanambola.

En face, l'Elgeco Plus, détenteur de cinq titres de la Coupe de Madagascar et actuel tenant du titre, représente un adversaire redoutable. Connu pour sa tradition de succès et son expérience sur la scène nationale, l'équipe n'a pas l'intention de céder sa couronne facilement. Leur dernière rencontre en championnat s'est soldée par un match nul, illustrant l'équilibre des forces entre les deux formations.

Comme le dit notre slogan « Ny ady tsy miova », les joueurs sont au sommet, que ce soit physiquement ou mentalement », souligne Sperat Rakotonirina, alias « Gam », entraîneur de l'Inate FC Rouge. Cette demi-finale promet donc un spectacle époustouflant, où l'ambition de l'Inate FC Rouge de créer la surprise se heurte à la solidité et à l'expérience de l'Elgeco Plus.

Les autres demi-finales verront le Disciples FC, récent champion de Madagascar, affronter le Centre de Formation de Football d'Andoharanofotsy (CFFA), un autre choc qui ne manquera pas de captiver les amateurs de football malgache. La Grande Finale, prévue ce dimanche, couronnera le vainqueur de cette édition de la Coupe de Madagascar 2024, qui ensuite défiera le champion en titre dans un match de Supercoupe déterminant pour le représentant de Madagascar à la Coupe de la CAF.