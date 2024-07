Madagascar: Basketball - N1B - De gros duels en perspective à Nosy Be

Nosy Be sera la capitale du basketball malgache, du 6 au 14 juillet. Le championnat national de la catégorie N1B, dames et hommes, s'y jouera, mettant en opposition vingt-et-un clubs masculins et huit féminins. L'objectif est de monter en N1A pour la saison prochaine.

Dans la catégorie masculine se trouvent Dunamis, ASSM et MB2All d'Analamanga, Cosca d'Amoron'i Mania, Serasera de Vakinankaratra, BTBBA de Diana, CRJS d'Atsinanana et Vasty de la région Anosy. Sur les huit clubs féminins, les trois formations d'Analamanga portent le statut de favori. Néanmoins, des clubs comme Serasera de Vakinankaratra et BTBBA de Diana pourront créer la surprise dans la lutte pour les deux places conduisant au N1A.

Chez les hommes, le rendez-vous de Nosy Be réunira deux clubs de Diana, Cosmos et BCM, quatre clubs d'Analamanga, à savoir DTSC, ASSM, MB2All, ABB, deux clubs d'Atsinanana Blac et Impecxy, deux clubs de Vakinankaratra, Serasera et FFPRO BCTM, deux clubs de Boeny, SBBC et RBC, deux clubs de Menabe, 619 Génération et Laba, un club d'Itasy, ASB, un club de Sava : Somava, un club de Sofia : AS Force, un club d'Alaotra Mangoro (SBBF), un club d'Amoron'i Mania (ATS) et un club en provenance de la Haute-Matsiatra (Fandrasa).

Avec ce nombre pléthorique de candidats à la montée en N1A chez les hommes, les clubs DTSC d'Analamanga, Cosmos de Diana et SBBC de Boeny figurent parmi les favoris. Hasina Ramahandrimanana, président de la Commission technique auprès de la Fédération malgache de basketball, donne son avis : « On ne sait pas exactement le niveau des clubs issus des régions. Les clubs comme Dunamis, ASSM et MB2All d'Analamanga chez les dames, ainsi que le club de Dream Team DTSC, SBBC chez les hommes, constituent des candidats sérieux pour monter en N1A sur le papier, mais la réalité sur le terrain est tout autre », confie-t-il.