Madagascar: Rugby à XV - Top 12 - Le FT Manjakaray domine le classement

Après l'acquisition du titre national l'an dernier, le club du FT Manjakaray domine les trois premières journées du championnat de première division masculine de rugby à XV.

La Coupe d'Afrique de rugby à VII à Maurice obligeant, le championnat de Madagascar de rugby à XV pour les seniors hommes a connu un arrêt temporaire. En attendant la reprise, Malagasy Rugby a publié vendredi dernier le classement provisoire des clubs participants au Top 12 après trois journées de compétition. Il est dominé par le FT Manjakaray.

Avec trois victoires en autant de rencontres, le FTM ou « Fikambanan'ny Tanoran'i Manjakaray » occupe la première place avec 15 points et une différence de buts de +169. Ce chiffre de +169 témoigne de l'efficacité des attaques et surtout de la solidité défensive des joueurs de Dakar (appellation donnée aux joueurs de Manjakaray).

Pour l'ouverture du championnat 2024, le FT Manjakaray a dominé le TFA d'Anatihazo sur le score de 40-19. Le 9 juin dernier, les rugbymen du FT Manjakaray avaient infligé une raclée de 92-0 aux joueurs du FTBA d'Andohatapenaka avant de surclasser Mang'Art de Manjakaray sur le score de 62-6.

Ces écarts importants de score ont mis en évidence un niveau très disparate entre les clubs participants. Certains observateurs du milieu n'hésitent pas à donner leur avis. « Le rugby de première division masculine est conçu pour les grandes équipes comme le FT Manjakaray ou le club omnisport des forces armées. De plus, en raison du niveau de certains clubs qui ne parviennent plus à produire un jeu de qualité, le rugby n'intéresse plus les Tananariviens car la majorité du public a boudé l'occasion d'assister aux matchs à Andohatapenaka », confie Miaro Tiana Rakotondrabako, supporter du FT Manjakaray.

Performances moyennes

Derrière le FT Manjakaray, le club de Cosfa occupe la deuxième position avec 15 points et un goal-average de +127. Depuis le début du championnat en mars, les militaires ont montré des limites en attaque, avec des performances jugées moyennes par l'opinion d'Andohatapenaka. Ils ne parviennent plus à marquer des scores élevés et peinent à trouver leur automatisme.

Le 23 mars, les militaires ont battu les joueurs de l'Uscar sur le score de 63-18 avant de vaincre dans la douleur les rugbymen de l'UAS Cheminot sur le score de 26-7. Dans l'objectif de s'emparer de la première place du classement provisoire, les joueurs de Cosfa avaient fixé comme but de marquer plus de 90 points contre le FTBA d'Andohatapenaka, mais ils n'ont réussi qu'à inscrire 66-3. Cet objectif non atteint a placé le Cosfa en deuxième position du classement derrière l'intouchable FT Manjakaray qui caracole en tête provisoirement.

Classement provisoire

1-FTM (15 points), 2-Cosfa (25 points), 3-TFMA (13 points), 4-TAM (10 points), 5-TFA (9 points), 6-Mang'Art (7 points), 7-STM (6 points), 8-USA (5 points), 9-3FB (5 points), 10-Uscar (4 points), 11-UASC (1 points), 12-FTBA (1 points)