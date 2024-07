Madagascar: Célébration - Vatel fête son 10e anniversaire

Fondée en 2014, Vatel Madagascar a pour mission de former des cadres et des managers dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie. Elle célèbre son 10e anniversaire cette année. Pour marquer cette décennie de succès, la l'école organisera deux grands évènements.

Le premier s'agit d'une conférence internationale sur l'Ecotourisme avec comme thème « Quelle issue pour Madagascar ? ». Elle se tiendra le 20 septembre 2024 et rassemblera des scientifiques internationaux, des experts du secteur, ainsi que des responsables politiques pour discuter des opportunités et des défis de l'écotourisme à Madagascar.

« Ce sera une occasion unique d'échanger et de promouvoir un tourisme durable dans le pays », a fait savoir Falihery Ramakavelo, directeur de Vatel Madagascar. Le 21 septembre, un grand gala sera au programme regroupant ses étudiants, ses partenaires et tous ses collaborateurs pour une soirée de célébration, de souvenirs partagés et de perspectives pour l'avenir.

Vatel a débuté son activité avec 30 étudiants. Depuis lors, cet établissement de l'enseignement supérieur a formé 422 Vatéliens dont 364 diplômés en Bachelor et 58 en MBA.