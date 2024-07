Madagascar: Artiste - Arnaah retour à la musique

Madame a fait son choix, elle revient car ses aficionados lui ont manqué. Il y a 4 ans, cette ex-compagne du « Lehilahy Manambola » a pris un virage à 180 degrés. Le public s'est étonné ! Arnaah a consacré sa vie à louer le Seigneur. Ensuite, elle a disparu des écrans. Durant tout ce temps, la jeune femme se consacrait à marmonner des oraisons.

La prière et les Saintes Écritures lui ont donné la force de se préparer à affronter une nouvelle bataille. Cependant, les Malgaches, ses fans inconditionnels, n'ont pas saisi la décision de leur idole. Noria, une de ses aficionados, s'étonne : « Elle a soudainement changé. J'étais franchement surprise. Puis, je me suis dit, tant mieux pour elle. Elle a trouvé son chemin. J'écoutais toujours ses anciens titres dans ma chambre. Des chansons qui m'ont beaucoup marquée. En général, ça parlait d'amour, de la vie des couples. Je trouvais ça super. En fait, ce style m'a beaucoup manqué, je l'avoue. Mais j'ai accepté la vie qu'elle a choisie de mener ».

Ainsi, Arnaah s'est métamorphosée en Marinna Lemary. Elle enchaîne des concerts évangéliques en louant de toutes ses forces le Seigneur Jésus-Christ. Sous un autre angle, des voix sourdes et confuses murmurent des critiques, disant que cette transformation brusque réduit l'audience de la diva.

D'autres approuvent ouvertement que Lemary bifurque vers une route vouée à l'échec. Pourtant, ce n'est guère le cas. Il faut tout de même dire que la chanteuse a converti bon nombre de personnes.

%

Avec sa voix d'ange, elle a montré la voie de la vertu à ses admiratrices. L'une d'elles a eu le courage d'en témoigner : « J'étais là depuis le début. J'assistais à ses concerts. Je la voyais à l'aise, très sûre d'elle. Et ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est qu'au moment où elle a déclaré qu'elle se tournait vers Dieu, ma situation était chaotique, parce que mon mari se noyait dans l'alcool. Il me frappait, j'étais en piteux état, déboussolée. Alors, j'ai suivi ses pas. J'ai continué à voir ses spectacles. Et je vous dis, les fardeaux, je ne les ai plus sur le dos ».

Arnaah a changé des vies, mission accomplie ! Le 18 juin dernier, le producteur et manager du label RN.prod, Nofar, a posté sur sa page leur photo, suivie d'une légende : « La diva est de retour. Après quelques années d'absence, Arnaah nous revient en force. » En fait, ce monsieur était son manager.

Le seul à qui la chanteuse fait confiance. Bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne... ou plutôt... qui graille ! « Arnaah et moi avons discuté. Nous nous sommes mis d'accord sur un sujet, son retour. Toutefois, elle restera fidèle à sa conviction », précise Nofar, son manager. Après trois jours, des affiches de spectacle avec la jeune femme et des artistes du moment circulent sur les réseaux sociaux. Un bon créneau, on dirait ! Par ailleurs, Arnaah participera à la deuxième édition du Festival Dona-Be à Antsohihy du 25 au 28 juillet prochain.

Sûrement, ses adeptes l'accueilleront avec un tonnerre d'applaudissements... En outre, une jaquette contenant sept chansons sortira très bientôt. « Ce sera un album riche en rythme. La diva posera sa voix sur des rythmes du moment ». En somme, l'itinéraire de cette artiste reflète la vacillation de la vie. Malgré la médisance des détracteurs, Arnaah a écouté son coeur. Son retour sur la scène n'affirme pas qu'elle va tourner le dos au Seigneur.