Madagascar: Volley-ball - « Back in 90 » - Les anciens joueurs renaissent de leur cendre

Le moment de rétrospective organisé par la ligue de Boeny fut un succès. Les anciens joueurs renaissent de leurs cendres et sont prêts à travailler en étroite collaboration avec la ligue.

C'est ce qui a été accompli lors de l'événement 'Back in 90' mis en place par le président Yvon Velomanana et son équipe le mois dernier. Tous les joueurs de volley se sont rassemblés pour rendre hommage à Ndriana Rasamoely, connue sous le nom de Rams, et à sa femme Hery Sahondra Rasamoely, deux piliers du volley-ball à Mahajanga, le point fort de cet événement.

La ligue a été comblée de bonheur par l'arrivée de la Fédération, incluant les familles des Rams et les anciens acteurs de la discipline au complexe sportif Ampisikina. Tony Christian Randriambao, Andrianaivosolo Veromanitra et Marcelle Rambolamanana, trois figures emblématiques, ont apporté des éclats particuliers à l'événement. « L'objectif de cet évènement a été atteint. Toutes les personnes avec lesquelles Rams et sa femme ont eu des interactions étaient présentes. La ligue a retrouvé sa vitalité, surtout grâce à la détermination de tous à nous soutenir pour la promotion du volleyball à Mahajanga », s'est réjoui le président Yvon Velomanana.

Cet événement historique a été marqué par des matchs amicaux, des partages et une multitude d'activités. La ligue abritera, pour la suite, les championnats U14 et U16 ce mois de juillet.