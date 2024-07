Madagascar: Projet présidentiel - L'autoroute Tana-Toamasina terminée en décembre 2027

Le président Andry Rajoelina et son épouse ont effectué une descente à Ambolo, dans la commune de Talata Volonondry hier pour constater de visu l'avancement des travaux. L'autoroute Tana-Toamasina commence à prendre forme du côté de l'Avaradrano. 31 km de terrassement et de remblais ont déjà été réalisés jusqu'ici après 3 mois de travaux effectifs.

En effet, les travaux de construction de la première autoroute de Madagascar avancent à la vitesse du TGV. Le calendrier sera respecté, soutient le responsable de l'entreprise égyptienne SAMCRETE, en charge de la réalisation du projet. Le président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina ont effectué une descente sur les lieux hier pour constater de visu l'avancement des travaux liés à ce chantier qui, selon le Chef de l'Etat, « changera complètement le paysage économique et touristique de Madagascar ». Outre le Premier ministre Christian Ntsay et le président du Sénat, le Général Richard Ravalomanana, plusieurs membres du gouvernement et de nombreux parlementaires dont des députés indépendants nouvellement élus étaient aussi présents à cet évènement.

127 engins. Talata Volonondry est en plein chantier actuellement. 127 engins, dont 5 chargeurs, 32 camions, 12 niveleuses, 15 pelles, 5 camions citernes, 15 compacteurs, 18 bulldozers, 3 porte-chars, et 1 concasseur font le va-et-vient sur le site pour assurer la réalisation de cette autoroute. 98 % de ces équipements sont déjà opérationnels tandis que les 2 % restants sont à Toamasina en cours d'acheminement vers la Capitale. D'après le chef de l'Etat, la première phase du projet, comprenant une portion de 80 km au départ d'Anjozorobe, sera terminée avant la fin de l'année 2025. L'objectif est que cette autoroute qui relie Antananarivo-Toamasina soit entièrement terminée et utilisable avant décembre 2027. En tout cas, le chef de l'Etat a réitéré que ce projet d'envergure sera finalisé avant la fin de son second quinquennat. D'ici la fin de cette année 2024, une portion de 25 km sera achevée.

2x2 voies. « Cette autoroute reliant Tana - Toamasina sera conforme aux normes internationales. Ce sera une vraie autoroute qui comprendra 2x2 voies », a soutenu le président Andry Rajoelina. Et lui d'ajouter qu'elle sera équipée de stations de péage, des zones de dégagement, des éclairages et des aires de repos. Hier, le couple présidentiel a emprunté le tronçon déjà terrassé pour voir notamment le site du concasseur, le PK21 et le PK24. La visite d'hier a permis de savoir que le tracé initial de cette autoroute a été modifié pour éviter l'empiètement sur les habitations et les champs de culture des riverains. Le projet passera ainsi par la voie rapide de Tsarasaotra, Sabotsy Namehana, Ambohimanga Rova, Anjozorobe, Andaingo Ambatondrazaka et Toamasina. Trois régions sont donc concernées, à savoir Analamanga, Alaotra Mangoro et Atsinanana.

Dans son allocution, le président Andry Rajoelina a insisté sur les avantages que cette autoroute va procurer notamment dans les domaines de l'économie et du tourisme. Le trajet Tana-Toamasina sera réduit à 260 km et se fera en 2h30. Actuellement, 8h à 10h sont nécessaires pour parcourir les 370 km de la RN2 en piteux état. « Cette autoroute sera un vecteur de transformation. Elle incarne notre volonté de moderniser Madagascar », a soutenu le chef de l'Etat, tout en évoquant notamment les retombées économiques du projet et l'économie en carburant qui pourrait réduire jusqu'à 40%.