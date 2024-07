Soudan: Président du CTS - Pas de négociation avec ceux qui tuent le peuple soudanais

Omdurman — Le président du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan a salué mardi les officiers, sous-officiers et soldats de la Zone militaire'Wadi Sayyidna', Omdurman Nord- louant leurs sacrifices pour la défense du territoire et de l'honneur.

Gen. Al-Burhan a déclaré que notre position est claire, à savoir que nous ne négocierons pas avec un ennemi qui viole et pille les citoyens chaque jour, et nous ne négocierons pas non plus avec ceux qui soutiennent cet ennemi.

Il a déclaré : "Notre devoir est de munir les combattants avec l'équipement dont ils ont besoin". "Nous avons confiance dans la volonté de notre peuple et dans la détermination de nos forces." Tout en appelant à ne pas écouter les ragots et les rumeurs.

Gen. Alburhan a salué la patience et la fermeté du peuple soudanais face aux violations commises par la milice terroriste des Forces de soutien rapide (FSR), soulignant la capacité des forces armées à écraser les rebelles.

Le commandant en chef des forces armées a salué la fermeté des officiers, sous-officiers et soldats de la sixième division à la ville El-Fachir, qui ont donné à l'ennemi des leçons de bravoure et de courage. Il a également salué les combattants à la ville Babanusa et Sennar et sur tous les fronts des combats.

Lors de sa visite dans la ville d'Omdurman, Son Excellence a inspecté le Corps du génie et a félicité les forces qui ont remporté des victoires mardi matin au quartier Doha et Ombada à l'ouest du centre ville.