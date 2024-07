Congo-Brazzaville: Coopération - Les Etats-Unis entendent redynamiser les relations avec le Congo

A l'occasion de la célébration le 2 juillet, à Brazzaville, du 248e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, l'ambassadeur Eugène Young a invité à développer « un partenariat énorme ».

« Notre partenariat recèle un potentiel énorme, mais encore inexploité. Avec un esprit constructif et coopératif, le Congo et les Etats-Unis peuvent s'acheminer vers un partenariat commercial nettement meilleur. Les Etats-Unis abritent l'économie la plus importante, la plus dynamique et la plus innovante du monde, ainsi que la plus grande diaspora africaine, des qualités qui en font une destination évidente pour les exportations congolaises et une source d'investissements étrangers pour le Congo », a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Eugène Young, devant les membres du gouvernement conduits par le ministre d'Etat, en charge du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Claude Alphonse Silou.

Les Etats-Unis se disent prêts à « encourager et à soutenir le développement de la gouvernance et la lutte contre la corruption avec toutes les ressources que nous pouvons apporter en partenariat avec le gouvernement et le peuple de ce pays », a-t-il ajouté.

Selon le diplomate américain, l'éducation reste une priorité dans le partenariat entre les Etats-Unis et le Congo. A titre d'exemple, il a cité le financement, depuis vingt ans, du programme d'alimentation scolaire, exécuté par le Programme alimentaire mondial qui nourrit plus de cent soixante-dix mille enfants chaque jour à l'école.

Dans le domaine de la santé, l'ambassadeur a rappelé que son pays est le principal bailleur de fonds dans la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Par ailleurs, « les Etats-Unis réagissent toujours rapidement et avec compétence aux dangereuses épidémies comme Ebola, ou le virus de Marburg ». Eugène Young a poursuivi: «Rien que cette année, nous avons déjà fourni 250 000 dollars, et nous nous sommes engagés à fournir 500 000 dollars pour soutenir la réponse du Congo à la variole du singe ».

L'ambassadeur a également cité l'aide de son pays en faveur des couches vulnérables, des victimes des inondations, des centres de santé, des journalistes, des femmes scientifiques, etc. « Ce soir, engageons-nous à redynamiser les relations congolo-américaines afin de les porter à de nouveaux sommet qui amélioreront la vie des Congolais et des américains. Réalisons le plein potentiel de notre relation », a lancé Eugène Young.

En ce qui concerne la protection de l'environnement, le diplomate américain a indiqué que « le leadership du Congo en matière d'environnement est indéniable ». Pour lui, l'organisation du sommet des trois bassins l'année dernière ainsi que la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement qui se tient à Brazzaville ne sont que « deux des initiatives les plus récentes qui illustrent le leadership et l'engament de la République du Congo à s'attaquer à cette question vitale ». « Les Etats-Unis ont toujours soutenu le Congo et continueront à le faire pour sauvegarder notre planète », a-t-il assuré.

S'agissant d'autres sujets comme la protection du golfe de Guinée contre la piraterie et la pêche illégale, l'ambassadeur a rappelé l'appui de son pays pour répondre « de manière coordonnée » aux situations d'urgence en matière de sécurité. « Nous apprécions l'engagement continu entre les dirigeants des forces armées respectives et les possibilités de partager des expériences par le biais de formations et d'autres initiatives », a dit Eugène Young.

De son côté, le ministre Claude Alphonse Silou a assuré la disponibilité du gouvernement congolais à « œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays », à l'instar de ceux qu'entretiennent les présidents Denis Sassou N'Guesso et Joe Biden.