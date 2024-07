Madagascar: Antsiranana - Une barrière pour le contrôle environnemental

Un bureau de contrôle environnemental est opérationnel à l'entrée d'Antsiranana. Son rôle est de renforcer la gouvernance dans la gestion des aires protégées.

Dans la commune d'Antanamitarana, à l'entrée de la ville d'Antsiranana, une infrastructure de conservation est installée avec une barrière de contrôle. Elle permettra de fouiller tous les documents et produits illicites qui circulent dans ou hors de la région, de jour comme de nuit, et notamment pour surveiller le charbon qui provient des aires protégées de la Montagne des Français (MdF) et de la Montagne d'Ambre, cibles du projet Kobaby. Cette opération vise ainsi l'utilisation obligatoire du charbon vert.

Le bâtiment dispose de trois pièces. Hormis le dortoir et le bureau de travail, une pièce est conçue pour conserver les produits illégaux saisis. L'établissement de cette « barrière de contrôle environnementale » découle de la mise en oeuvre d'un protocole-cadre et amendement, signés en 2022, par le Service d'appui à la gestion de l'environnement (Sage) et la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable (Dredd) de Diana.

La réhabilitation du bâtiment a obtenu le financement de la Fondation pour les aires protégées de Madagascar et l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica). Et en début de cette année, le projet Kobaby a dû tout repeindre et nettoyer l'extérieur, avant le lancement officiel en mars, en présence du directeur général de la Gouvernance environnementale du ministère.

%

Essai de trois mois

Cinq personnes travaillent en permanence sur cette barrière, deux agents forestiers de la Dredd, deux gendarmes et un gestionnaire d'aire protégée, qui n'est que le Sage. Pour faciliter leurs tâches, le projet Kobaby leur a encore doté de matériel et d'équipements. Entre autres, des ustensiles de cuisine, une boîte de premiers secours, un kit ordinateur de bureau, un réservoir d'eau, des lampes cobra, des kits solaires... La coordonnatrice du projet Kobaby, Hanta Rabetaliana, les a remis, hier, aux agents de barrière, lors d'une petite cérémonie.

Elle a expliqué que ces dons faciliteront la journée des agents afin qu'ils n'aient pas à se déplacer pour d'autres occupations. L'acquisition de tous les équipements remis ainsi que le fonctionnement de la barrière durant trois mois sont couverts par le fonds Kobaby.

« Kobaby ne fournit que les moyens nécessaires au fonctionnement du système, car il appartient aux gouvernants régionaux et aux autres d'anticiper les mesures qui devraient être prises, puisque l'objectif est de lutter contre les différentes pressions exercées sur les forêts», met en évidence Hanta Rabetaliana. En tout cas, c'est un point stratégique parce qu'il permettra de surveiller les alentours des Montagne des Français et d'Ambre, des aires protégées qui attirent de nombreux touristes.