Madagascar: BEPC à Mahajanga - Dix mille candidats inscrits dans la région Boeny

Le deuxième examen officiel, le Brevet d'études du premier cycle du second degré (BEPC), a débuté lundi, à Mahajanga, après celui du Certificat d'Étude Primaire Élémentaire, il y a trois semaines. Cette année, dix mille quatre cent sept candidats sont inscrits et répartis dans les deux catégories, option A et B.

Le plus jeune candidat à passer les épreuves, cette année, est âgé de 7 ans et le plus âgé, 57 ans. Les deux candidats sont inscrits au centre d'examen d'Antanimalandy.

Pour la circonscription scolaire (Cisco) de Mahajanga I, le nombre des candidats inscrits s'élève à trois mille neuf cent soixante-quatre et répartis dans neuf centres. L'effectif des candidats recensés dans l'option A est de deux mille quatre cent trente-trois.

Le taux de participation a augmenté cette année, dans la circonscription de Mahajanga II.

« On a enregistré un taux de participation de 97,40% cette année. Le nombre des inscrits est de deux mille quatre-vingt-deux candidats, dont neuf cent trente-sept ont choisi l'option A. Ils sont répartis dans quatre centres d'examen. Nous allons procéder à la correction des feuilles d'examen, dès vendredi après-midi », explique le chef de la Cisco de Mahajanga II, Odilon Tsaramanana. Le directeur régional de l'Éducation nationale de Boeny a déclaré que la publication des résultats sera effectuée dans les plus brefs délais, soit dix jours après la fin de tous les examens.