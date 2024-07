Madagascar: Salon RSE-IDD - Symbole de l'engagement des entreprises

La neuvième édition du Salon de la responsabilité sociétale des entreprises et des Initiatives de développement durable se tiendra les 11 et 12 juillet prochains au Novotel Alarobia.

Cette année, le rendez-vous annuel des entreprises qui se mettent au vert sera axé autour de la thématique « De la prise de conscience à l'action, comment accélérer l'engagement des organisations ». Selon les organisateurs, les entreprises commencent à s'engager davantage dans les initiatives vertes et durables.

« Les entreprises reconnaissent de plus en plus leur rôle dans la contribution à l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), ce qui donne de l'ampleur aux pratiques de Responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) à Madagascar et en Afrique », ont-ils indiqué au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à l'hôtel Colbert.

Lors de cet événement, qui précède le lancement de ce salon particulier, ils ont également soutenu la nécessité de cet engagement par les entreprises, dans un contexte socio-économique difficile. Les initiatives en faveur de l'environnement et du développement durable s'implantent néanmoins difficilement dans les bonnes pratiques des entreprises. « Cependant, force est de constater que ces initiatives peinent encore à créer un impact tangible et ne contribuent pas aux objectifs à moyen et long terme de l'entreprise. Ces initiatives, même partant d'une bonne volonté, ne sont généralement pas basées sur les besoins réels des bénéficiaires et ne sont pas alignées sur les objectifs commerciaux de l'entreprise », fait-on savoir.

Les organisateurs estiment que ce salon sera une opportunité de stimuler la participation des entreprises aux initiatives vertes. Ce sera aussi l'occasion de discuter de l'accélération de l'action et de l'amélioration des entreprises. Le tout, en facilitant le partage des bonnes pratiques et des outils RSE. Les jeunes startupers ainsi que les entreprises du secteur privé seront aussi initiés aux bonnes relations et pratiques durables. Pour ce faire, les contenus et les animations seront très diversifiés, à l'image des ateliers « Go Green » ou, traduit librement comme « passer au vert ».

Il s'agit de discussions qui portent sur la pratique, pour justement aider les entreprises à passer de « l'initiative à l'action ».