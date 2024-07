Madagascar: Formation Professionnelle - Vatel Madagascar, une décennie au service du management hôtelier

Un copieux menu. Pour fêter son dixième anniversaire, Vatel Madagascar prévoit un programme à la carte, digne de cet évènement, les 20 et 21 septembre.

Les détails des festivités de la célébration ont été dévoilés hier au Panorama Hôtel par Falihery Ramakavelo, Président-directeur général de Vatel Madagascar, au cours d'une conférence de presse. Ainsi, selon ses précisions, « il y aura l'inauguration du nouveau campus et du restaurant Vatel à Ivato, dotés de tous les équipements les plus modernes qui soient, une conférence internationale sur l'écotourisme, et la soirée de gala au CCI pour finir en beauté le 21 septembre ».

Cette occasion lui a permis de rappeler que « Vatel Madagascar a débuté ses activités en septembre 2014 avec trente étudiants. Depuis lors, cet établissement de l'enseignement supérieur a formé quatre cent vingt-deux Vatéliens, dont trois cent soixante-quatre diplômés en Bachelor et cinquante-quatre en MBA. Cette année, Vatel va accueillir sa vingtième promotion en septembre, à raison de deux entrées par an. Le taux d'insertion professionnelle atteint les 75 %. Vatel Madagascar ne se concentre pas uniquement sur ceux et celles qui vont être des managers, il s'occupe aussi des autres membres du personnel hôtelier.

Au titre de la Responsabilité sociétale des entreprises, RSE, deux centres de formation ont été ouverts à Morondava en 2018 et à Sainte-Marie en 2022. Trois cent vingt-deux personnes y ont été certifiées sur quatre métiers : cuisinier, serveur, femme de chambre et réceptionniste ».

Falihery Ramakavelo se félicite que « le gouvernement ait pris le tourisme parmi les secteurs prioritaires, avec l'objectif de faire venir un million de touristes à l'horizon 2028. Maurice, dont la superficie équivaut à peine à un seul district du pays, avec un million trois cent mille habitants, arrive à dépasser ce seuil de million de touristes par an. Nous sommes en mesure de le réaliser. À nous d'instaurer toutes les conditions pour y parvenir. Par exemple, des transports aériens à même de répondre aux besoins des touristes. Selon des estimations des professionnels, seule la destination de Morondava pourrait satisfaire ce flux touristique tant souhaité », a-t-il révélé.

Il conclut : « Vatel Madagascar est prêt à relever le défi de former des cadres et du personnel de qualité pour le rayonnement du pays. Sa biodiversité fait de Madagascar un trésor de la nature, la qualité du personnel hôtelier fera de notre île un modèle d'hospitalité ».