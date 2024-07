Maroc: Coopérative 'Doum For Women' - Quand la femme rurale innove dans la fabrication de produits à base de matières végétales

Marrakech — La coopérative "Doum For Women", implantée au niveau du territoire de la préfecture de Marrakech, incarne un modèle réussi des structures d'économie sociale et solidaire, soutenues par l'Initiative Nationale pour le Développement humain (INDH) dans le cadre de son programme "Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des jeunes", afin de développer une nouvelle génération de projets susceptibles de valoriser les potentialités locales en adoptant l'approche filière.

Créée en 2019, cette coopérative féminine, qui a bénéficié d'un appui financier estimé à 414.000 DH, dont 248.000 DH comme contribution de l'INDH, en plus d'un accompagnement technique, opère dans le domaine de la fabrication et la conception de produits à base de matières végétales, qui sont très prisés par les consommateurs aussi bien marocains qu'étrangers. Ce projet innovant a permis l'amélioration des revenus de plus de 250 femmes rurales en situation difficile et filles déscolarisées, qui travaillent dans la confection de sacs à main pour femmes à partir de produits naturels, dont le doum et le raphia.

Cette structure de l'économie sociale et solidaire assure la formation des bénéficiaires, en partenariat avec le Centre de Formation et de Réinsertion aux métiers traditionnels de Marrakech, avant de les intégrer dans la coopérative. La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts constants de l'INDH selon une approche innovante visant à soutenir des projets à forte valeur ajoutée et à contribuer à l'inclusion économique des femmes et des filles.

Ce projet reflète également la volonté de l'INDH de soutenir les structures de l'économie sociale et solidaire, de valoriser leurs activités et de promouvoir l'activité économique locale.

Dans une déclaration à la MAP, Samira Madrane, présidente et fondatrice de la coopérative, a souligné que "Doum Pour les Femmes" a réussi à créer des postes d'emploi au profit des femmes rurales en situation difficile, issues de différentes zones de la région Marrakech-Safi, et aux jeunes filles déscolarisées, grâce à l'appui de l'INDH, dans le but de renforcer l'autonomisation des bénéficiaires et leur assurer un revenu stable.

Dans ce contexte, elle a mis en relief l'importance du soutien financier et technique de l'INDH, qui se traduit principalement sous formes d'équipements, la formation des femmes bénéficiaires et l'acquisition des matières premières, afin que les produits de la coopérative répondent aux exigences du marché extérieur.

Elle a, dans ce sens, expliqué que cet appui de l'INDH a permis à la coopérative d'améliorer sa performance, à travers l'acquisition d'équipements, l'aménagement de l'espace de travail, l'achat des matières premières et l'amélioration des conditions de travail des femmes au sein de cette structure.

Et de poursuivre que la coopérative, dont les produits répondent aux normes internationales en la matière, cible plusieurs marchés étrangers, notamment américain, européen et coréen, en travaillant avec des marques internationales prestigieuses qui commercialisent ses produits.

Il convient de noter qu'au niveau de la préfecture de Marrakech, l'INDH a soutenu 173 projets dans le cadre de son programme relatif à l'"Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des jeunes", dont 40 % en milieu rural, au profit de 154 coopératives, ce qui a permis la création de plus de 1.900 postes d'emploi et contribué à l'amélioration des revenus des bénéficiaires.