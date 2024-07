Maroc: Attestation de handicap - Le nombre de bénéficiaires est passé à 180.000 entre 2021 et 2023 (Mme Hayar)

Rabat — Le nombre de bénéficiaires de l'attestation de handicap est passé à 180.000 entre les années 2021 et 2023, à l'heure où ce nombre ne dépassait pas 40.000 avant cette période, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur la prise en charge des personnes en situation de handicap, Mme Hayar a affirmé que ce chiffre "important" a été atteint grâce à la simplification des procédures et à l'approche de numérisation adoptée par le ministère, soulignant dans le même contexte l'importance du Registre social unifié dans la facilitation de l'accès des personnes en situation de handicap, notamment dans les zones montagneuses et reculées, aux services dédiés à cette catégorie sociale.

Et de rappeler que la carte de personne en situation de handicap, dont la mise en oeuvre du système se fera lors de ce mois de juillet, permettra aux bénéficiaires d'accéder à un ensemble de services de santé, d'éducation et d'intégration, selon le genre de handicap, notant que le ministère travaille selon une approche participative avec d'autres départements, notamment celui de l'emploi, en vue d'encourager l'entreprenariat et l'intégration des personnes en situation de handicap dans le marché du travail.

Aussi, Mme Hayar a mis en avant la création et la réhabilitation d'un nombre important de centres sociaux, notamment les centres d'orientation et d'assistance des personnes en situation de handicap, qui ont été généralisés et numérisés dans toutes les provinces, faisant état de l'existence de 86 centres dédiés qui répondent aux normes internationales.