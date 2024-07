Madagascar: Moozik protège les artistes contre le piratage

Hier, à Andraharo, s'est déroulé le lancement officiel de l'application Moozik, qui propose actuellement plus de quarante mille titres des artistes locaux.

Une initiative ambitieuse. Hier, la société Manoova, en collaboration avec Telma Madagascar, a officiellement lancé à Andraharo l'application de streaming musical novatrice nommée «Moozik». Après trois années de développement minutieux et quelques mois après la présentation de sa version bêta au Carlton Anosy, l'application est enfin prête à révolutionner le paysage musical malgache. Dédiée exclusivement aux artistes et aux auditeurs malgaches, elle propose plus de quarante mille titres. «En tant que produit Vita Malagasy, l'application Moozik est un moyen pour nous, artistes, de mieux protéger nos oeuvres contre le piratage.

Nous pouvons également gagner de l'argent de manière transparente», souligne Titan Samuel Roger de Mage 4. Moozik est créé par des Malgaches pour les Malgaches.

Promotion des artistes

«Après les projets TicketPlace et Cart'In, Moozik est la troisième application que nous avons créée. 100% Vita Malagasy, Moozik est une plateforme de streaming développée avec un niveau technologique comparable à celui des grandes plateformes mondiales telles que Spotify, Apple Music et Deezer. Disponible sur Play Store, on y trouve des versions karaoké avec ou sans paroles. Les titres peuvent être téléchargés tout en restant dans l'application, ce qui protège mieux contre le piratage. Nous collaborons également avec

l'Omda pour la protection des droits d'auteur, et les artistes peuvent soumettre gratuitement leurs titres sur l'application. Moozik permet une diffusion rapide et une promotion efficace des nouvelles sorties musicales», explique Rajo Rajaonarivelo, directeur exécutif de Manoova.

Pour rendre Moozik accessible à tous, Telma a créé de nouveaux forfaits spécialement pour l'application Moozik, permettant ainsi à un plus grand nombre de Malgaches de profiter de cette innovation musicale tout en soutenant les artistes locaux. Cette collaboration vise ainsi à soutenir les artistes locaux en leur offrant une plateforme pour monétiser leur musique.