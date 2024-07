Afrique de l'Est: L'épidémie de Choléra aux Comores - Paralysie des activités économiques maritimes

L'épidémie de choléra aux Comores, depuis plus de quatre mois, a provoqué une perte économique dans plusieurs secteurs à Mahajanga. L'un des plus touchés est le secteur maritime, car la liaison entre les deux iles est complètement coupée.

Les activités des armateurs comme la Comama, des chargeurs, des dockers ainsi que celles des compagnies de navigation, des collecteurs et des consignataires sont suspendues et arrêtées depuis ces longs mois. Les grands bateaux transporteurs de marchandises ou de cargos vers les Comores n'ont plus bougé depuis le mois de février. Les chargements sont limités pour ceux qui peuvent naviguer. Les responsables de ces secteurs ont rencontré le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, vendredi, au bloc administratif à Ampisikina, pour lui faire part de leurs problèmes et de leurs soucis face à cette interruption de leurs activités.

« Les agriculteurs sont les premières victimes. Ils ne peuvent plus exporter leurs produits et aucun acheteur n'est plus intéressé. Les consignataires et les dockers ne peuvent plus exercer leurs activités car aucun cargo, employant une cinquantaine de personnes, n'est autorisé à bouger. Ces dockers ne peuvent plus subvenir à leurs besoins», s'est plaint le porte-parole.

« Je ressens la perte économique qui vous affecte. L'une de mes missions est de développer le secteur économique de la région. La seule solution est d'organiser une rencontre avec les ministères des Transports et de la Santé publique », déclare Mokhtar Andriantomanga. Il est à rappeler qu'une vingtaine de marins malgaches sont bloqués aux Comores depuis le mois de mars, à cause de cette épidémie de choléra. Ils ont demandé à revenir à Mahajanga car ils n'arrivent plus à subvenir à leurs dépenses sur place.

Ils ont quitté leurs familles depuis plus de quatre mois.