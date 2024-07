Tunisie: Signature de contrats d'objectifs avec huit institutions culturelles publiques

TUNIS — Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, mardi soir, la signature de Contrats d'Objectifs pour la période 2023-2025 avec huit institutions culturelles publiques à caractère non administratif.

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre chargé de la gestion du ministère des Affaires Culturelles, Moncef Boukthir. Elle a été organisée au siège de son département à la Kasbah. Selon un communiqué du ministère publié, mardi dans la soirée, ces Contrats d'Objectifs s'inscrivent dans le cadre du projet gouvernemental visant à mettre en oeuvre les politiques publiques et sectorielles de l'Etat et à assurer la bonne gestion des entreprises publiques et les aider à développer leurs performances.

Les institutions signataires sont : le Centre Culturel International de Hammamet, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), Ennejma Ezzahra, le Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique (TICDCE), l'Institut de traduction de Tunis, le Centre National du cinéma et de l'image (CNCI), le Centre National des arts de la marionnette, le Théâtre de l'Opéra de Tunis et le Musée National d'Art Moderne Et contemporain (MACAM Tunis).

Les contrats fixent la stratégie ee travail dans les institutions mentionnées, les objectifs et les moyens techniques et financiers nécessaires pour les réaliser, ainsi que les indicateurs pour mesurer la performance et évaluer les progrès dans la mise en oeuvre de ces objectifs dans les délais impartis.

A cette occasion, Boukthir a souligné la nécessité de conjuguer les efforts au sein des institutions culturelles à caractère non adm.inistratif, en vue de réaliser un saut qualitatif au niveau du travail et de la production et de trouver des solutions partielles et radicales pour certaines questions d'ordre financier et logistique à travers la mobilisation des moyens disponibles.

Le ministre a appelé les Directeurs Généraux de ces institutions à adopter des méthodes motivantes pour les cadres et tout le personnel en vue d'améliorer leurs performances et soutenir le rayonnement de leurs institutions au niveau national et international afin qu'elles deviennent un phare culturel et soutenir l'économie nationale.