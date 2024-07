Ile Maurice: Teeluck et Purahoo prendront part aux Jeux Olympiques

Anishta Teeluck et Ovesh Purahoo, nageurs mauriciens évoluant à l'étranger, représenteront le quadricolore aux Jeux olympiques à Paris.

Et ce, par le biais de «wild cards». La candidature des deux athlètes pour les JO, soumise à World Aquatics par la Fédération mauricienne de natation (FMN), a reçu une réponse positive. Ainsi, Anishta Teeluck et Ovesh Purahoo iront bien aux Olympiades parisiennes. La première a été confirmée pour le 200m dos et le second pour le 100m nage libre. Bien entendu, les deux nageurs seront aux JO par le biais de «wild cards».

La procédure a été toute particulière cette année. Dans un premier temps, la FMN a soumis le nom des deux nageurs à World Aquatics pour demander qu'ils soient admissibles aux JO selon le principe de l'universalité. Une fois que l'instance internationale de natation a vérifié, dans son système de données, que les Mauriciens respectaient bien les critères requis pour obtenir des «wild cards», elle a envoyé un formulaire à la FMN pour que celle-ci la signe conjointement avec le Comité olympique mauricien. Une fois signé par les deux instances mauriciennes, ce formulaire a été renvoyé à World Aquatics.

Ce n'est que le 2 juillet que la FMN a eu confirmation qu'Anista Teeluck et Ovesh Purahoo ont été confirmés pour les JO de Paris. Anishta Teeluck nagera le 200m dos dont elle détient le record national et Ovesh Purahoo sera en lice au 100m nage libre. Actuellement, il détient le meilleur temps de la saison sur cette distance, soit 52.25 secondes. A noter que nos deux représentants sont actuellement à l'étranger. Anishta Teeluck s'entraîne en Italie et Ovesh Purahoo au Canada où il fait ses études.