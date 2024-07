Afrique: MSF renforce son engagement pour améliorer l'accès aux produits de santé

communiqué de presse

Portée par une nouvelle vision collective pour renforcer son engagement dans la lutte contre les inégalités d'accès aux produits de santé, Médecins Sans Frontières (MSF) met en place une nouvelle structure, amenée à remplacer la Campagne d'accès aux médicaments essentiels (CAME) en s'appuyant sur ce qu'elle a réussi à accomplir.

De nombreuses personnes subissent des niveaux de souffrance inacceptables en raison du manque d'accès aux produits de santé, tant dans les zones d'intervention de MSF qu'ailleurs. L'accès et la capacité à acheter des produits médicaux sont des facteurs déterminants pour les équipes MSF dans la mise en oeuvre d'une assistance médicale de qualité à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Au fil des années, MSF s'est investie dans l'innovation médicale et dans le développement de produits adaptés aux populations faisant face à une crise, ainsi que dans la lutte contre les inégalités d'accès aux médicaments, aux diagnostics et aux vaccins.

Depuis son lancement en 1999, la CAME s'est engagée à démanteler les barrières structurelles qui empêchent les équipes médicales et les patients d'accéder aux produits de santé indispensables pour sauver des vies. Ce travail est une composante essentielle de la mission sociale de MSF.

« Au cours de la prochaine décennie, MSF redoublera d'efforts pour apporter des améliorations tangibles à l'accès aux produits de santé, en s'appuyant sur le travail exceptionnel accompli par la CAME au cours des 25 dernières années », explique le Dr. Christos Christou, président international de MSF.

Cette nouvelle structure sera plus proche des opérations humanitaires afin de mieux répondre aux besoins des populations que nous assistons. Cinq bureaux régionaux, situés à à Kuala Lumpur en Malaisie, à Nairobi au Kenya, à Dakar au Sénégal, à Rio de Janeiro au Brésil et à Bruxelles en Belgique, collaboreront avec les équipes opérationnelles, les patients et les partenaires. Un fonds dédié sera également mis en place pour soutenir les initiatives liées aux enjeux d'accès aux produits de santé.

MSF a fait le choix de concentrer son action sur les problèmes rencontrés par ses patients et ses équipes. L'organisation continuera également d'oeuvrer à l'échelle mondiale pour éliminer les barrières systémiques qui causent ou amplifient ces problèmes. Cela inclut du plaidoyer pour des changements de politiques et de pratiques conditionnant l'accès aux produits de santé vitaux dans la plupart des 70 pays où MSF intervient.

Cette évolution interne est le résultat de plus de deux ans de consultations approfondies avec des centaines de membres du personnel de MSF. Cette nouvelle structure, opérationnelle à partir de janvier 2025, s'attachera d'abord à poursuivre les travaux les plus stratégiques actuellement menés par la CAME.

MSF reste mobilisée pour renforcer l'accessibilité, la disponibilité, l'adaptation et la qualité des produits de santé pour les patients et les populations qu'elle accompagne.