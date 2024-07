Maroc: Marrakech - La Coopérative 'Ait Bouhdadi', un modèle réussi de l'engagement de l'INDH en faveur de l'autonomisation économique des femmes rurales

Préfecture de Marrakech — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) poursuit ses efforts inlassables en faveur de l'amélioration de la situation socio-économique des catégories en situation de précarité dans les zones rurales et éloignées, en particulier les femmes, à travers le renforcement de leurs capacités et compétences et leur autonomisation économique.

Cet effort s'illustre également à travers la démarche de l'INDH prônant l'encouragement de cette catégorie ciblée à se rassembler au sein d'un cadre coopératif à même de garantir aux femmes bénéficiaires un revenu stable et l'amélioration de leur situation financière et sociale.

Depuis son lancement en 2005, l'INDH ne cesse d'accorder une importance particulière aux coopératives féminines opérant dans les différents domaines dans lesquels elles sont actives, notamment via un soutien financier et technique, étant donné que les coopératives constituent un pilier fondamental et un choix stratégique pour soutenir et renforcer l'économie sociale et solidaire.

L'appui technique apporté aux coopératives concerne notamment, les moyens de production et la commercialisation de leurs produits de manière à augmenter leurs capacités et par là, à développer leurs performances au service du développement local.

Cet intérêt se traduit dans le domaine de l'emploi au niveau de la préfecture de Marrakech par le nombre de coopératives féminines créées dans le cadre de l'INDH, actives dans divers domaines entre autres, le tissage, la couture et la production de tapis. La finalité étant de parvenir à valoriser la contribution des femmes, en particulier des femmes rurales, aux efforts entrepris pour un développement économique local durable.

De ce fait, la Coopérative "Ait Bouhdadi" représente l'un des modèles réussis qui reflète l'approche pragmatique et innovante de l'INDH dans la promotion du secteur de l'économie sociale et solidaire.

Créée en 2018 au niveau du douar Ait Bouhou dans la commune rurale d'Ait Imour (préfecture de Marrakech), cette coopérative oeuvre au renforcement des capacités des femmes rurales de différents âges en matière de couture et de confection de tapis, via la création d'un Centre dédié à cet effet, d'un coût financier estimé à 134 mille dirhams, auquel l'initiative a contribué à hauteur de 80.400 dirhams, bénéficiant à une cinquantaine de femmes.

Dans une déclaration à la MAP, Latifa Bouhdadi, présidente de ladite Coopérative, a indiqué que grâce à l'INDH, la coopérative a bénéficié un an après sa création, d'un appui technique sous forme d'équipements de couture et de broderie, et de machines de tissage de tapis. Et de poursuivre que la Coopérative a contribué à garantir une source de revenu stable à un certain nombre de femmes du douar grâce, à la commercialisation de tapis, tout en permettant d'améliorer leur situation sociale.

Sur un autre registre, elle a fait part du souci de la Coopérative de tenir compte de la dimension "nécessité de rationalisation de l'utilisation de l'eau et la préservation de l'environnement" durant le processus de tissage des tapis et ce, grâce à l'utilisation de petites quantités de cette substance vitale et sans produits chimiques surtout, lors de l'opération de lavage de la laine pour obtenir un produit artisanal de haute qualité

Mme Bouhdadi n'a pas manqué de souligner que sa Coopérative propose également des formations aux filles déscolarisées, dans le cadre de la formation par apprentissage afin de leur inculquer les ABC de l'art du design et de la couture, ainsi que l'artisanat "Randa", "broderie hssab", leur ouvrant ainsi, la voie vers la création de leurs propres projets.

Dans ce sens, elle a mis en avant l'engouement fort manifesté par les femmes et les filles pour cette Coopérative spécialisée dans le domaine de l'artisanat traditionnel, notant que la coopérative commercialise ses produits lors des Salons ou directement auprès des clients, mettant l'accent sur l'impératif majeur d'oeuvrer en faveur du marketing numérique, d'autant plus que les femmes de la coopérative ont bénéficié de formations dans ce domaine.

Elle a, de même, exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'intérêt particulier dont, le Souverain ne cesse d'entourer cette Initiative innovante, et pour l'amélioration en permanence des conditions sociales et économiques des femmes, notamment dans le monde rural.

!Le Chef du Service du programme "Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes" à la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture de Marrakech, Mme Souad Zaghloul, a indiqué dans une déclaration similaire que l'INDH est considérée comme un partenaire fondamental dans le domaine du développement de l'économie sociale et solidaire, en raison de l'importance de ce secteur en termes de création d'emplois, du développement économique et d'inclusion sociale.

Elle a souligné que le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de la Préfecture de Marrakech a apporté un appui technique et financier considérable aux coopératives et ce, dans le cadre du 3è programme "Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes" de la troisième phase de l'INDH.

La finalité étant l'amélioration des revenus, dans le cadre du développement des filières de production prioritaires à fort potentiel d'emploi, et en adéquation avec les potentialités économiques dont regorge le territoire de la préfecture de Marrakech, a-t-elle ajouté. Et de conclure qu'au niveau de la préfecture de Marrakech, l'INDH a apporté son appui à quelque 173 projets, dans le cadre de ce Programme, dont 40 % en milieu rural, au profit de 154 coopératives, ce qui a permis la création de plus de 1.900 postes d'emploi et contribué à l'amélioration des revenus des bénéficiaires.