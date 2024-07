Maroc: Code de la famille - SM le Roi plaide pour un Ijtihad en phase avec l'air du temps et l'esprit de la Charia (Universitaire)

Rabat — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a appelé le Conseil supérieur des Oulémas à adopter un Ijtihad ouvert et constructif en phase avec l'air du temps et l'esprit de la Charia, lors de l'élaboration de la Fatwa relative aux propositions qui lui sont soumises au sujet du Code de la famille, a indiqué Mohamed Chemaou, professeur à la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Rabat-Agdal.

Le Conseil est appelé à privilégier une approche clairvoyante d'Ijtihad qui soit à la fois en phase avec les évolutions de la société et régie principalement par les textes religieux, à travers un raisonnement déductif des préceptes en rapport avec ce sujet, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

M. Chemaou a relevé qu'il est possible de mettre à profit les méthodes de l'Ijtihad, de l'exégèse et de la déduction sur la base d'une démarche en harmonie avec les exigences de l'époque actuelle, en vue de résoudre les problématiques et d'amender les dispositions que l'évolution de la société et le développement des législations ont rendues obsolètes.

Il a à cet égard fait observer que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu soumettre au Conseil supérieur des Oulémas certaines propositions à caractère religieux, portées à la Haute appréciation du Souverain par l'Instance chargée de la révision du Code de la Famille, afin que cette instance puisse se pencher sur leur conformité à la Charia, au Saint Coran et aux sources du droit musulman.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, Président du Conseil supérieur des Oulémas, a bien voulu donner Ses Hautes Directives audit Conseil, pour examiner certaines questions contenues dans les propositions de l'Instance chargée de la révision du Code de la Famille, en se référant aux principes et préceptes de la sainte religion de l'Islam et ses desseins tolérants, et pour soumettre une Fatwa à leur sujet à la Haute Appréciation du Souverain.