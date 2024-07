Burkina Faso: Fonds international de développement agricole - Le Bureau pays au Burkina Faso inauguré

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré et les responsables du Fonds international de développement agricole (FIDA) ont inauguré, le Bureau pays du Fonds au Burkina Faso, mardi 2 juillet 2024, à Ouagadougou, dans le quartier Ouaga 2000.

Présent au Burkina Faso depuis 1981, le Fonds international de développement agricole (FIDA) y est désormais implanté définitivement avec son nouveau Bureau pays au profit des populations rurales.

L'infrastructure, flambant neuf, à niveau comportant plusieurs locaux, a été officiellement inaugurée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré et les premiers responsables du FIDA, mardi 2 juillet 2024, à Ouagadougou, dans le quartier Ouaga 2000.

Le ministre Traoré a d'emblée loué les efforts du FIDA en matière d'amélioration de la fertilité des sols, des rendements agricoles et des conditions de vie des paysans avant de traduire la disponibilité du Burkina Faso à l'accompagner. Selon les dirigeants du Fonds, son implantation au pays des Hommes intègres va améliorer davantage les conditions de vie des bénéfi-ciaires tout en oeuvrant à un développement agricole durable et résilient en colla-boration avec l'Etat, ses partenaires et le secteur agricole, en général.

« Ce jour restera gravé dans l'histoire du FIDA, puisqu'à compter de ce 2 juillet 2024, le FIDA dispose désormais d'un Bureau pays au Burkina Faso, une représentation physique de sa présence au pays des Hommes intègres qui date de 43 ans », a indiqué la représentante et directrice pays du FIDA, Ann Turinayo.

Le FIDA, a-t-elle ajouté, est reconnaissant à l'Etat burkinabè pour son engagement « ferme » en faveur de la transformation rurale, en particulier, la mise en oeuvre de programmes permettant aux petits producteurs de gagner plus d'argent, de mieux se nourrir et d'accéder aux intrants.

Depuis son existence au Burkina Faso, le Fonds, a expliqué Ann Turinayo, a participé au financement de 17 programmes et projets de développement rural pour un investissement total de 832,35 millions de dollars US, dont près de 394 millions de dollars US du FIDA.

Pour le directeur régional du FIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Bernard Hien, le drapeau élevé des Nations unies, pour la première fois dans l'enceinte du nouveau Bureau pays est un geste qui consacre la célébration d'une nouvelle étape, une nouvelle ère de partenariats stratégiques et d'initiatives transformatrices.

Renforcer la résilience des populations vulnérables

Il a déclaré que le FIDA a convenu avec le gouvernement du cadre de coopération actuel pour 2019-2024 en vue de renforcer la résilience des populations vulnérables face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et au changement climatique. Ce cadre de coopération, à ses dires, va améliorer la performance des principales filières agricoles qui créent des emplois et de la richesse pour les populations locales.

« L'impact recherché est l'amélioration des conditions de vie de 320 000 ménages ruraux ou 1 million de personnes, qui devrait bénéficier de mobilité économique ascendante, dont au moins 50% de femmes et 30% de jeunes, dans cinq régions du Burkina Faso », a laissé entendre Bernard Hien.

Au cours des trois dernières années, a-t-il noté, le FIDA a enregistré des réalisations satisfaisantes, en attestent, selon lui, l'aménagement de 7 000 hectares (ha) de bas-fonds rizicoles sur une cible de 10 000 ha, soit un taux de réalisation de 70%. « Les aménagements ont aussi inclus les périmètres maraîchers sur 600 ha contre une cible de 2 000 ha soit 30% de réalisation...

En appui aux filières agricoles, plus de 1 500 organisations de petits exploitants agricoles ont été mises en place avec un niveau de réalisation de 60% et 70% des bénéficiaires ciblés ont eu accès à des services financiers formels », a affirmé M. Hien. Il s'est aussi réjoui de la construction de 232 infrastructures de stockage ou de transformation des produits et de 80 kilomètres de pistes rurales, de la création de 8 000 micro-entreprises rurales sur une cible de 11 000, soit un taux d'exécution de 72%.

Quant au vice-président adjoint du FIDA en charge du département des services institutionnels, Guoqi Wu, il a soutenu que le Bureau pays au Burkina Faso du FIDA va résorber l'insécurité alimentaire que vivent des Personnes déplacées internes (PDI).

Il a assuré que les investissements du FIDA vont mettre l'accent sur les capacités productives des populations rurales, l'amélioration de leurs bénéfices liés à leur participation aux marchés, entre autres.

« Actuellement, quatre projets d'investissements sont en cours au Burkina Faso pour un montant de près de 351 millions USD », a annoncé Guoqi Wu. Depuis 1978, le FIDA a octroyé plus de 24 milliards de dollars US dans les pays en développement sous forme de dons et de prêts à faible taux d'intérêt.