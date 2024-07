Burkina Faso: 8e commission mixte de coopération Burkina/Tunisie - 8 accords signés

Les travaux de la 8e session de la commission mixte de coopération Burkina Faso-Tunisie ont pris fin, dans l'après-midi du mardi 2 juillet 2024, à Ouagadougou. Au terme des échanges, 8 accords de coopération ont été signés pour dynamiser davantage l'axe Ouagadougou-Tunis.

La 8e session de la commission mixte Burkina Faso-Tunisie s'est achevée sous de bons auspices. C'est du moins, ce que l'on peut dire à l'issue de la cérémonie de clôture officielle intervenue dans la soirée du mardi 2 juillet 2024, à Ouagadougou. C'était sous la présidence des ministres en charge des affaires étrangères du Burkina, Karamoko Jean Marie Traoré et de la Tunisie, Nabil Ammar.

L'issue des travaux des experts a été couronnée par la signature de 8 accords de coopération, dans divers domaines d'activités. Selon le rapport de synthèse présenté par le secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Issa Borro, les deux parties ont souhaité élargir le cadre juridique de leur coopération à des domaines mutuellement avantageux qui prennent en compte les priorités du moment dans chaque pays et d'insuffler une nouvelle dynamique dans leurs relations.

Au nombre des accords signés par les deux ministres en charge des affaires étrangères des deux pays, on peut citer, le protocole d'accord relatif à la coopération entre l'Agence burkinabè des investissements (ABI) et l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA-Tunisia), l'accord relatif à la coopération entre le Secrétariat permanent du centre national de la propriété industrielle (SP-CNPI) et l'Institut national de la normalisation et de la propreté industrielle (INNORPI) en matière de propreté industrielle.

Des résultats satisfaisants

On note en plus, la signature d'un mémorandum d'entente en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle, la signature d'un accord de coopération en matière de promotion de la famille, des droits de la femme, de l'enfant et des personnes âgées, un accord de coopération dans le domaine industriel et de l'artisanat. Il y a eu également, la signature du protocole d'accord de coopération dans le domaine du tourisme et dans les domaines de la jeunesse et des sports.

« Deux projets d'accords entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et les Chambres de commerce et d'industrie de Tunis et de Sfax ont été finalisés par les deux parties et feront l'objet de signature ultérieure par les responsables des structures concernées », a relevé le rapporteur général, Issa Borro. Par ailleurs, les experts ont fait des recommandations pour le renforcement de la coopération entre le Burkina et la Tunisie dans plus d'une dizaine d'autres secteurs.

En termes de conclusion, il est ressorti que les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges autour des projets d'accords dans les domaines de la sécurité et de la protection civile et de la gestion des risques en vue de leur signature prochaine, dans les meilleurs délais. Au regard des résultats atteints à la fin des travaux, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, a exprimé sa satisfaction.

Soulignant ainsi, l'excellence de la coopération entre son pays et le Burkina, le diplomate tunisien a confié qu'il appartient, toutefois, à chacune des deux parties de travailler à assurer le suivi des accords signés pour l'atteinte des objectifs. Dans cette même dynamique, le ministre en charge des affaires étrangères du Burkina, Karamoko Jean Marie Traoré, a fait savoir que les protocoles d'accord signés permettent aux deux pays de « renouer avec un nouvel élan dans le cadre de leur coopération bilatérale ».

Par voie de conséquence, il a souhaité que les échanges se poursuivent pour que les accords restés en suspend soient signés pour le bien de tous. « Nous sortons satisfaits des résultats des travaux. Il appartient à chacun, à son niveau, de faire son effort pour la mise en oeuvre des accords signés ». La 9e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays est prévue se tenir en 2026, en Tunisie.