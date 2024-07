Sénégal: Ziguinchor / Baccalauréat 2024 - Démarrage sous de fortes pluies, un examen très «arrosé»

L'examen du Baccalauréat (Bac) sous la pluie, ce n'est pas une première dans la région Sud. Mais, cette session de 2024 du Bac est très arrosée par les fortes pluies qui se sont abattues toute la journée d'hier, mardi 2 juillet, sur Ziguinchor et sa région. 10.641 candidats répartis dans 38 Jury sont à l'assaut du Baccalauréat dans la région Ziguinchor où les filles s'illustrent par leur forte présence à cet examen.

La pluie s'est invitée à l'examen du Baccalauréat dans la région de Ziguinchor. Et les 10.641 candidats ont affronté hier, mardi 2 juillet 2024, les fortes pluies pour rejoindre leurs différents centres d'examen. Si dans le Blouf, dans le département de Bignona, une coupure d'électricité a failli perturber le déroulement de l'examen, à Ziguinchor, les autorités, avec à leur tête l'Inspecteur d'académie (IA) qui effectuaient la traditionnelle tournée de supervision dans les centre, ont pu constater le bon déroulement de l'examen.

Cheikh Faye, le patron de l'école dans la région, n'a pu cacher sa satisfaction. «C'est tout heureux de constater que l'examen se déroule dans de bonnes conditions, malgré la pluie. Cela témoigne du niveau de préparation des centres qui ont fait l'objet de réfection et de réhabilitation pour régler les questions liées à l'étanchéité, à l'électricité...

Les informations que nous avons recueillies au téléphone font état du bon déroulement de l'examen dans les autres centres. La sécurité a été présente et assurée par les Forces de défenses et de sécurité», rassure l'Inspecteur d'académie qui évoque un bon taux de présence dans les centres. «Le taux de présence est estimé, pour l'heure, à 95% ; la plus part des absents sont des candidats libres...», martèle-t-il.

Mêmes assurances et sérénité chez les présidents de Jury et les Chefs de centre. Henry Kantoussan, le proviseur du Lycée Djignabo, le plus grand centre d'examen de la région, apprécie : «la pluie a démarré bien avant 8h, à la surprise générale. Néanmoins, toutes les entités qui devaient contribuer à la tenue du Bac se sont présentées à temps. Ce qui explique qu'à 8h00 déjà toutes les conditions pour un démarrage normal des épreuves a été constaté. Dans ce centre, il y a trois (03) Jury, pour un total de 1109 candidats. Il n'y a eu que 25 absences relevées», déclare M. Kantoussan.

La sécurité assurée dans les centres, certains candidats étaient contraints de passer la journée dans leur centre d'examen, à cause des fortes pluies qui arrosaient la région. Ce sont 10.641 candidats répartis dans 33 centres et 38 Jurys qui sont à la recherche de premier parchemin de l'enseignement supérieur. Un nombre de candidats légèrement à la hausse, comparé à la session de l'année dernière (2023). Une forte présence de filles, 60% dans le lot de candidats cette année, reste une particularité que n'ont pas manqué de saluer les organisations de défense des droits et de promotion des femmes.