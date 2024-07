Sénégal: Le pays- Le taux d'emploi est ressorti à 40,0% au premier trimestre 2024

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une enquête nationale sur l'emploi au Sénégal pour le premier trimestre 2024.

Selon l'Ansd, au premier trimestre de l'année 2024, 58,6% des personnes en âge de travailler ont participé au marché du travail. Ce niveau d'activité a été plus élevé en milieu rural où il est ressorti à 60,0% contre 57,7% en milieu urbain. Selon le sexe, il est plus élevé chez les hommes que chez les femmes avec des taux respectifs de 68,5% et de 49,1%.

En glissement annuel, ajoute l'Ansd, le niveau de participation s'est rétracté de 1,2 point de pourcentage par rapport à la même période en 2023.

«Au compte du trimestre sous revu, le taux d'emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler est ressorti à 40,0%. Il s'est rétracté de 3,9 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre de 2023 où il s'était stabilisé à 43,9%. Il a été plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural, avec des taux respectifs de 44,3% et de 33,6% », révèle l'Ansd. En outre, le taux d'emploi a été plus élevé chez les hommes (53,3% contre 27,1% chez les femmes).

S'agissant de l'emploi salarié, sa part, dans le total des emplois, s'est située à 40,7% au titre du trimestre sous revu. Cette proportion s'est accrue de 1,3 point de pourcentage par rapport à la période correspondante de l'année 2023 (39,4%). Elle varie selon le sexe et selon le milieu de résidence. Chez les hommes, elle est estimée à 45,7% contre 31,1% pour les femmes. L'accès à l'emploi salarié est plus important en milieu urbain (46,6%) qu'en zone rurale (28,9%).