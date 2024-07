Ile Maurice: Une couverture par la MBC qui en dit long

Les experts en image et en communication le disent : la façon dont la MBC traite un politicien est une indication des intentions du gouvernement. Ainsi, lorsque l'on avait vu la MBC retransmettre les discours de Xavier Duval, beaucoup avaient prédit la cassure du PMSD de l'alliance de l'opposition. En revanche, si les images retransmises d'un politicien ne sont pas à l'avantage de ce dernier, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame contre celui-ci.

La couverture de la conférence de presse de samedi de Linite Militan par la MBC en est un exemple. Alors que Steven Obeegadoo, vêtu d'un blouson en cuir (en raison du temps pluvieux ?) discourait sur l'importance pour l'opposition de voter le projet de loi sur le financement politique, la caméra de la MBC qui prenait le DPM en gros plan, s'est soudain éloignée pour montrer les images des trois intervenants, à savoir Obeegadoo, Tania Diolle et Alan Ganoo. Et tous les téléspectateurs ont pu voir ce dernier en train de se nettoyer les dents à l'aide de ses ongles, retirer un corps étranger, l'examiner avec soin et même avec beaucoup d'intérêt pour ensuite le poser sur sa main gauche. Alan Ganoo a alors analysé longuement l'objet de sa quête buccale pour ensuite admirer, semble-t-il, les lignes de sa main.

Tania Diolle paraissait, elle, porter très peu d'intérêt aux déclamations de Steven Obeegadoo qui concentrait ses attaques contre l'opposition, et le MMM en particulier. La PPS se cachait le visage et semblait vouloir disparaître sous terre. Un fin observateur politique est d'avis que les «body languages» et «finger languages», oserait-on ajouter, des intervenants démontrent une lassitude pour ne pas dire une certaine démotivation. Cependant, l'art des cameramen de la MBC (et de ceux ou celles qui commandent les images) a été plus instructif en montrant ces ministres sous leur plus mauvais jour. Question : Lakwizinn veut-elle se séparer de Linite Militan ? En tout cas, Steven Obeegadoo et Alan Ganoo ne semblent pas encore s'en douter et se sont montrés lors de cette conférence de presse toujours acerbes envers l'opposition et flatteurs envers Pravind Jugnauth.