Ile Maurice: L'appel du coeur de Norah Julie

Elle a 20 ans et touche les âmes de par sa plume et sa franchise. Norah Julie, habitante de Bambous, refait parler d'elle. Après une première chanson intitulée Tre Dinion où elle dénonçait un système sourd face à l'appel de détresse du peuple, cette fois, c'est avec un message d'union que Norah Julie revient.

Dès ses 19 ans, Norah a captivé le coeur de nombreux fans avec sa voix puissante et ses paroles significatives. Connue pour sa passion pour la musique et son engagement à aborder les problèmes sociaux à travers son art, Nora continue à inspirer et à unir son public. Après avoir touché le coeur de plus d'un avec Tre Dinion, Norah continue son petit bout de chemin et cette fois, en partant d'un thème d'amour et d'union avec Ini. Cette chanson est pour elle une manière de demander au peuple mauricien de s'unir lorsqu'elle voit trop de choses absurdes se produire dans le pays, comme des jeunes qui tombent dans les fléaux, l'énergie négative, et l'esprit de division et de discrimination.

Passionnée par la musique et motivée par ses parents et sa soeur, Norah chante depuis l'âge de 17 ans. Au fil des années, elle a connu de nombreuses scènes, participé à divers sommets et contribué à la chanson officielle pour la fête de l'Indépendance. «Ini se enn kontinite dan travay ki monn komanse parski kan mo get seki pase otour mwa, mo dir mo mem nou bizin konn pran letan, rapel kot nou sorti ek kone ki linion fer tou», précise Norah Julie.

Résidant à Bambous, Norah travaille sur un album à venir, toujours entourée de son producteur, Elvis Heroseau, un des premiers à l'avoir écoutée et lui avoir fait confiance. «C'est mon papa qui m'a présenté Elvis car je lui avais fait écouter une de mes chansons et je ne savais pas où aller pour l'enregistrer.» Son parcours musical témoigne de son engagement envers son art et de son désir d'avoir un impact positif à travers ses chansons.