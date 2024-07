Congo-Kinshasa: Le Grand-Kivu pris en étau par les rebelles ADF et M23

Depuis une semaine, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda occupent les localités de Kanyabayonga, Kayina et Kirumba, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu). L'occupation de ces agglomérations stratégiques par ces rebelles accentue la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Grand Nord-Kivu, notamment dans les territoires de Beni et Lubero.

Cette région est en proie aux tueries de civils depuis plus d'une décennie. Elle est désormais prise en étau entre les M23 et les ADF.

Des ADF perturbent la quiétude

Dans son entrée Nord, la région de Mavivi-Mbau-Oicha-Eringeti-Kainama, dans le territoire de Beni, est la cible des attaques récurrentes des ADF. La population locale, en majorité constituée des agriculteurs, a déjà abandonné ses champs à cause de l'insécurité.

La route Oicha-Luna sur la nationale numéro 4 et voie principale de sortie de plusieurs marchandises à partir de Beni-Butembo vers l'Ituri est souvent touchée par des embuscades de ces rebelles. Ces rebelles y incendient régulièrement des véhicules et tuent leurs conducteurs.

Du côté Ouest, la route Mangina-Mandima qui servait de déviation pour se rendre en Ituri à partir de Mambasa se trouve aussi dans une zone ciblée depuis quelques mois par des attaques des ADF. Enfin, à l'entrée Sud du Grand Nord-Kivu, depuis six jours, les cités stratégiques et commerciales de Kanyabayonga, Kayina et Kirumba sont occupées par les rebelles du M23.

Une situation qui augmente la vulnérabilité des milliers de déplacés, les familles d'accueil et d'autres populations qui vivent dans la région de Beni-Butembo et Lubero. Cette région est prise en étau par deux rebellions : au nord par les ADF et au Sud par le M23.