Cote d'Ivoire: Coopération/Programme de Master Mccc - L'Ambassade des États-Unis célèbre les diplômés

L’Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a célébré le mardi 2 juillet 2024 les deux premières cohortes du programme de Master en Études d'Ingénierie, d'Économie, d'Environnement et de Sociologie (3ES) financé par les États-Unis. Vingt étudiants, dont des ingénieurs des secteurs du transport et de l'entretien routier, de la première cohorte ont obtenu en février 2024 leur diplôme de Master grâce au programme soutenu par le Compact de la Millennium challenge corporation (Mcc). Rapporte une note à la presse de l’ambassade des Usa à Abidjan. La deuxième cohorte de vingt étudiants sera diplômée en septembre 2024. Ce programme dote les diplômés ivoiriens de compétences essentielles pour l'entretien des infrastructures routières critiques.

L'ambassadeur Jessica Davis Ba a félicité les étudiants pour leur dévouement et leurs progrès. Elle a encouragé les étudiants à considérer l'Ambassade des États-Unis comme leur partenaire et allié. « Nous sommes ici pour soutenir vos efforts et encourager votre développement professionnel. Ensemble, nous pouvons continuer à bâtir un avenir prometteur pour la Côte d'Ivoire et promouvoir des opportunités pour tous, » a-t-elle déclaré. Le programme 3ES, développé en collaboration avec des institutions locales et des partenaires internationaux, prépare les professionnels à contribuer de manière significative à la prospérité économique de la Côte d'Ivoire.

Selon la source, l'événement a souligné l'importance du réseau mondial établi grâce au programme, qui encourage les anciens étudiants à tirer parti de leurs connexions pour continuer à croître et innover. Les anciens élèves comprennent des fonctionnaires dotés de nouvelles compétences et de nouvelles approches pour maintenir les infrastructures routières essentielles à la croissance et à la prospérité économique future du pays.

Ce programme de formation continue est conjointement géré par des partenaires ivoiriens, notamment l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) et École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (ENSEA) ainsi que Polytechnique Montréal, Canada et Michigan State University, Etats-Unis.