Gabon: Les Journées scientifiques et professionnelles sur l'entrepreneuriat à l'ère de la transition

Ce sera une première au Gabon, les Journées Scientifiques et Professionnelles sur l'Entrepreneuriat qui auront lieu du 04 au 06 Juillet 2024 à l'Université Internationale de Libreville-Berthe et Jean. Les responsables du comité d'organisation de ces journées ont animé une conférence de presse ce mardi 02 juillet 2024 à Libreville pour le confirmer.

Discuter, échanger et faire autrement. C'est trouver des solutions. C'est être en mesure de proposer. On va avoir autour de la table des entrepreneurs qui ont réussi, ceux qui entreprennent et les pouvoirs publics. Trois jours durant, les réflexions seront mis à contribution.

Les Journées Scientifiques et Professionnelles sur l'Entrepreneuriat (JSPE) auront bel et bien lieu du 04 au 06 Juillet 2024 à l'Université Internationale de Libreville-Berthe et Jean. Selon les membres du comité d'organisation, "cet événement vise à réunir des Universitaires de rang mondial spécialistes du domaine, les entrepreneurs gabonais, les collectivités locales, les grandes entreprises, les Institutions internationales, l'administration publique, les structures d'accompagnement, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de financement et les passionnés pour trois jours d'échange, de débat et de partage d'expérience".

Trois jours durant, les réflexions seront mis à contribution pour éclairer les participants à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Il sera question, aux dires du Professeur Ateme Barthelemy, de discuter, apporter des pistes de solutions, d'échanger... Ce rendez-vous sera bénéfique pour ceux qui y prendront part active. Ce sera aussi l'occasion pour certains, de proposer. On va avoir autour de la table des entrepreneurs qui ont réussi, ceux qui entreprennent et les pouvoirs publics, bien entendu.

La femme entrepreneure sera à l'honneur. C'est la raison pour laquelle, il sera organisé au cours de ces journées, une "table ronde spéciale sur l'entrepreneuriat féminin". Il y aura à cet effet, les modèles de réussite dans le secteur entrepreneurial qui viendront édifier et inspirer ceux qui comme eux, voudraient entreprendre et à leur tout, être des modèles de succès.

Les pouvoirs publics seront aussi du rendez-vous. Plus de 700 participants étaient déjà enregistrés jusqu'au 02 juillet. C'est la preuve que l'événement suscite beaucoup d'intérêt et surtout des attentes chez les jeunes qui faim et soif de travailler pour leur propre compte.