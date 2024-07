Seychelles: Sustainability for Seychelles rassemble des partenaires clés pour discuter d'une meilleure gestion des déchets

Sustainability for Seychelles (S4S), une organisation non gouvernementale, a réuni différentes parties prenantes de la gestion des déchets pour une conférence publique afin de discuter de la manière dont cela pourrait être amélioré dans la nation insulaire.

La conférence publique de jeudi comprenait des présentations de S4S, de la Landscape and Waste Management Agency (LWMA), du Département de l'environnement et d'un expert étranger, Simron J. Singh, professeur et president des recherches universitaire à l'Université de Waterloo, au Canada.

En utilisant l'analogie selon laquelle les îles fonctionnent comme des organismes vivants, il analyse la manière dont les petites économies insulaires utilisent les matériaux, l'énergie, l'eau et les infrastructures.

Le professeur Singh a déclaré à la presse : « Nous devons parler d'une vue d'ensemble et ne pas nous concentrer uniquement sur les déchets. Comment ils sont créés, leur origine. J'adopte une approche systémique dans laquelle j'analyse ce qu'on appelle le métabolisme des îles. C'est le nom de mon programme de recherche. Cette analogie utilise le terme métabolisme, tout comme les humains, les îles métabolisent également des ressources, qu'il s'agisse de biomasse, d'énergie, de différents matériaux ou d'eau, pour approvisionner leurs habitants.

La conférence fait partie d'un projet plus vaste dirigé par S4S pour aborder la question de la gestion des déchets aux Seychelles. Le projet a débuté en mai 2024 et se poursuivra jusqu'en mai 2026 au coût de 150 000 $. Il est financé par le Programme de petites subventions du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

L'objectif principal du projet est de soutenir les initiatives de gestion durable des déchets aux Seychelles, en mettant l'accent sur le détournement de la quantité de déchets verts ou organiques envoyés à la décharge.

En soutenant des études pilotes sur différentes méthodes de compostage domestique et en introduisant le compostage dans les établissements touristiques, S4S vise à aider les résidents et les entreprises à prendre conscience de leurs déchets et à réfléchir au compostage comme alternative à la mise en décharge.

Grâce à ce projet, l'ONG travaillera avec les communautés locales pour établir des systèmes de collecte de déchets biodégradables et autres formes de déchets destinés à être utilisés dans le cadre d'initiatives de compostage ou de recyclage. Il existe également un volet destiné à aider à former et à soutenir les entrepreneurs potentiels intéressés par les projets d'économie circulaire.

Une représentante de S4S, Iris Carolus, a déclaré que les gens doivent commencer à considérer les déchets comme une ressource qui peut être utilisée notamment en termes d'opportunités commerciales et "Grâce à l'événement d'aujourd'hui, nous voulons voir les compétences de chacun - nous avons reçu plusieurs personnes du secteur privé qui se sont manifestés et ont exprimé leur intérêt.

Mme, Carolus a ajouté que S4S est actuellement en phase de planification du projet et rencontre différentes parties prenantes. L'un des résultats est d'éduquer le public et de changer sa mentalité concernant les déchets.

"En tant qu'ONG, nous pensons que la société civile et le public ont un rôle important à jouer. Le Projet Océan est également présent ici aujourd'hui. Ils sont plus impliqués auprès des jeunes et c'est une composante de notre travail : travailler avec les jeunes, afin de les responsabiliser et voir ce qu'ils peuvent faire dans ce domaine. Nous voulons également travailler davantage avec les agriculteurs. Il y a déjà un travail qui a été fait, notamment avec les déchets alimentaires des établissements touristiques que les agriculteurs peuvent utiliser pour nourrir les porcs", a-t-elle déclaré.

Camille Mondon, consultant technique à la LWMA, a déclaré : « Je pense qu'un tel événement est vraiment important parce que notre décharge est presque pleine si l'on peut dire déjà pleine et c'est donc une situation urgente dont nous devons déterminer la prochaine étape. L'une d'elles consiste à détourner les déchets destinés à la mise en décharge et à trouver une solution, ainsi qu'à travailler sur le concept d'économie circulaire. Nous devons sensibiliser les gens et les entreprises de la valeur des déchets et c'est le moment où ils peuvent y réfléchir et essayer d'y investir.

L'initiative S4S est une réponse au Plan directeur des déchets solides pour les Seychelles (2020-2035), qui a identifié les déchets biodégradables comme un flux de déchets prioritaire, représentant environ 50 pour cent du total des déchets du pays.