Togo: Une initiative innovante pour les jeunes togolais

Une nouvelle application togolaise dédiée à l'éducation et à la responsabilisation des jeunes en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs a été lancée en début de semaine.

Dénommée "Jeu de dilemme en santé sexuelle", cette application interactive plonge les utilisateurs dans un univers ludique où ils sont confrontés à divers dilemmes et apprentissages. Au fil du jeu, ils rencontrent des questions éducatives, des récits immersifs, des vidéos interactives et des mini-jeux conçus pour les informer sur les droits sexuels, la puberté chez les garçons et les filles, la grossesse, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les méthodes contraceptives.

Destinée aux jeunes de 10 à 24 ans, l'application est entièrement en français. Elle offre un contenu adapté tant pour les filles que pour les garçons, permettant ainsi de toucher une large audience et de répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe.

La conception visuelle, les histoires, les personnages principaux et guides, ainsi que la musique de fond, les effets sonores et les voix du jeu, ont été développés en collaboration avec Plan International Togo, l'ONG La Colombe, et des jeunes talents issus des communautés de la région Maritime du Togo. Cette approche collaborative assure que l'application est non seulement éducative mais aussi culturellement pertinente et engageante pour les jeunes Togolais.

Cette application est un outil essentiel pour sensibiliser les jeunes Togolais à des questions cruciales de santé sexuelle, tout en les engageant de manière interactive et divertissante. En abordant des sujets souvent considérés comme tabous, l'application vise à :

Informer : Fournir des connaissances précises et complètes sur la santé sexuelle et reproductive.

Responsabiliser : Encourager les jeunes à prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leurs droits

Engager : Utiliser des éléments interactifs et ludiques pour rendre l'apprentissage agréable et mémorable.