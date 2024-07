Cote d'Ivoire: Incident à la mine d'Ity - En attendant les conclusions du Ciapol, Endeavour Mining rejette les allégations de pollution du fleuve Cavally

Des informations dont Fratmat.info a eu échos circulent localement, indiquant la présence de poissons morts dans la rivière Cavally et une pollution massive attribuée à la mine d'Ity. Endeavour Mining rejette fermement ces accusations, affirmant que les inspections des autorités n'ont révélé aucune situation critique mettant en danger les populations locales.

Le groupe travaille en étroite collaboration avec le Centre ivoirien d'antipollution (Ciapol) et les autorités locales pour assurer la transparence et la sécurité de ses opérations. De quoi s'agit-il ? Le 23 juin à 17 heures, une vanne utilisée pour purger les lignes de décantation et de boue du Tailing Storage Facility (TSF) de la mine d'Ity s'est fissurée, entraînant le déversement d'environ 3 000 litres de boue mélangée avec de l'eau de décantation dans le canal de dérivation et finalement dans la rivière Cavally, explique dans une note à l'adresse des médias Endeavour Mining.

L'eau de décantation présentait une densité similaire à celle de l'eau normale avec une légère coloration, indiquant une contamination très limitée par la boue pendant une courte période. Dès que la fuite a été signalée, les mesures suivantes ont été prises immédiatement. Il s'agit de l'arrêt de l'usine de traitement, de la réparation de la vanne, de la surveillance et test de l'eau de décantation et de l'eau de la rivière, du signalement de l'incident au Ciapol et de la communication avec les communautés locales.

Selon le groupe Endeavour Mining, les analyses d'échantillons effectuées par un laboratoire indépendant n'ont détecté aucune anomalie. D'ailleurs, la semaine dernière, des représentants du Ciapol, deux sous-préfets et une délégation du ministère des Mines se sont rendus sur place pour inspecter la situation. Ils ont constaté que toutes les mesures de nettoyage nécessaires avaient été prises et que l'ampleur de l'incident était très limitée.

Il faut signaler que Ciapol a également prélevé des échantillons supplémentaires pour effectuer un diagnostic dont les conclusions sont attendues le 1er juillet.

Afin de prévenir de futurs incidents, Endeavour Mining a mis en place les mesures préventives, à savoir, l'installation de caméras supplémentaires au niveau des vannes pour améliorer la détection d'anomalies ; l'augmentation de la hauteur du canal de dérivation pour accroître la capacité de rétention d'eau ; le transfert imminent du TSF 1 vers le TSF 2 une fois celui-ci pleinement opérationnel

Dans son éclairage, Endeavour Mining a réitèré son engagement à la transparence et à la sécurité de ses opérations, tout en collaborant étroitement avec les autorités locales pour garantir la protection de l'environnement et des populations locales.