Congo-Brazzaville: Formation - Vingt-cinq arbitres congolais d'élite suivent le cours MA

Le séminaire de haut niveau ouvert le 2 juillet pour s'achever quatre jours après est un atout pour le développement de l'arbitrage au Congo. Il permettra à la Fédération congolaise de football, appuyée par la Fédération internationale de football association (Fifa), d'améliorer les capacités opérationnelles des vingt-cinq arbitres d'élite retenus.

Le cours de haut niveau est le moment tout indiqué de concilier la partie théorique et la pratique sur le terrain. Les instructeurs N'dah François Tempa et Cherifi Nasreddine, chargés respectivement de la technique et la physique, s'emploieront à élever le niveau des arbitres à travers les différents thèmes à développer.

Les vingt-cinq arbitres retenus vont travailler avec les experts de la Fifa sur les nouvelles modifications apportées aux lois du jeu, les nouveaux concepts, la nouvelle façon d'analyser les situations du match. « C'est ainsi que vous allez parler le même langage pendant vos prochains matches », a expliqué N'dah François Tempa, tout en mentionnant d'autres aspects importants comme le positionnement et la lecture du jeu, l'arbitrage et le football moderne, l'approche tactique, les incidents dans la surface de réparation, les fautes tactiques, le hors-jeu et la faute de main.

Ils vont aussi aborder un point important sur la VAR. « Je sais qu'on n'a pas encore la VAR ici au Congo. Mais on va parler de VAR puisque c'est important d'anticiper et de commencer maintenant », a souligné l'experte.

« Je voudrai vous inviter à beaucoup de concentration. Le football évolue en vitesse et nous, les arbitres, devons nous conformer. On doit évoluer au même rythme que le football. C'est pour cela que ce cours est un atout pour le développement de l'arbitrage au Congo et en Afrique », a-t-elle commenté. Antoine Engandza, directeur du département de l'arbitrage a, pour sa part, souhaité un investissement personnel à tous les participants. « Chers arbitres, dans le domaine qui est le nôtre, il n'y a que le travail personnel qui porte ses fruits », a t-il souligné.

Henri Endzanga, le représentant de la Fécofoot a, quant à lui, exhorté les stagiaires à s'appliquer entièrement dans le travail théorique et pratique durant tout le cours afin, a-t-il dit, de développer davantage les qualités qui conduisent au meilleur rendement sur le terrain.