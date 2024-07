Congo-Brazzaville: Niari - Les conseillers appellent à la mobilisation des récettes

Le Conseil départemental du Niari a tenu, la semaine dernière, sa première session extraordinaire au cours de laquelle les rapports des commissions ad hoc administrative et juridique, d'une part, et finance, économie et budget, d'autre part, ont été examinés et approuvés.

Plusieurs délibérations ont été adoptées, entre autres, la fixation des taux additionnels auprès des inspections des prestations phyto sanitaires et des documents sanitaires réglementaires ; la fixation des taux additionnels auprès des inspections des prestations géo sanitaires ainsi que des documents géo sanitaires réglementaires ; l'ouverture, l'exploitation et la vente des produits de carrière ; structuration des comités de gestion sanitaires dans le département du Niari ; structuration des comités de gestion dans les établissements scolaires du Niari ; adoption de la convention de partenariat pour le financement et la réalisation des prestations relatives au renforcement de la coopération institutionnelle entre l'une des régions du Maroc et le département du Niari.

Par ailleurs, les conseillers ont appelé à la mobilisation des recettes financières. Pour ce faire, quelques recommandations ont été formulées dont la poursuite des contacts avec les services générateurs des recettes ; la négociation avec les services de la gendarmerie et de la police afin d'obtenir les recouvrements totaux des recettes ; la mission de contrôle ainsi que le suivi du personnel délégué affecté dans les points de recouvrement des recettes ; le placement des régisseurs des menus sous le contrôle des receveurs départementaux.

Clôturant la session, le président du Conseil départemental du Niari, Armand Moody Mafoumbou, a déclaré: « L'entassement des besoins, l'accumulation des défis et l'incertitude des temps nous mettent en face d'une course. Elle est lancée à l'échelle de notre département pour accélérer la mutation de nos échanges et de nos modes de production. C'est pour cela que le Conseil devrait être un véritable acteur de développement au plan local, au niveau de chaque circonscription, de chaque village pour transformer la prise de conscience collective ».